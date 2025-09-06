Violencia en Independiente: el fiscal exigió garantías para levantar la clausura del estadio

Por otro lado, el fiscal Mariano Zitto aseguró que los hechos se produjeron ante la total falta de coordinación entre la seguridad pública y privada que debía velar por el orden en el estadio: “Lo pude observar con las cámaras municipales de monitoreo: no tuvieron ni un poco de coordinación para prevenir la seguridad de un espectáculo con decenas de miles de personas”, aseveró.

En cuanto a lo que se encontró cuando concurrió a los sitios donde ocurrieron los hechos, dijo que “encontramos todo roto en la tribuna visitante. Llegaron al extremo de arrancar varillas de construcción. Había sangre por todos lados. Fue una escena de posguerra”, sentenció.

Por los incidentes, la justicia abrió 25 causas penales y dictó pedidos de captura para hinchas de Independiente por “tentativa de homicidio”. En cuanto a los 120 hinchas chilenos que habían sido detenidos y luego liberados, el fiscal explicó que sobre ellos no pesa ninguna causa penal.

Embed - El fiscal de Avellaneda, Mariano Zitto, sobre los incidentes en la cancha de Independiente