Violencia en Independiente: el fiscal exigió garantías para levantar la clausura del estadio
Mariano Zitto pidió al Ministerio de Seguridad provincial, Aprevide, AFA, Independiente y Conmebol que se brinden garantías para que no se repita lo sucedido.
El fiscal Mariano Zitto, que tiene a su cargo la investigación de la causa surgida a raíz de los hechos de violencia ocurridos durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile, pidió un acuerdo de seguridad para levantar la clausura del estadio Libertadores de América.
La clausura, como se sabe, fue dictada al día siguiente del encuentro por la Copa Sudamericana, y el funcionario judicial dijo que será levantada cuando la Aprevide y la dirigencia del club de Avellaneda “se pongan de acuerdo” para brindar “garantías mínimas” que impidan nuevos hechos de violencia.
“Hasta tanto eso no ocurra entre las autoridades del Ministerio de Seguridad provincial, la Aprevide, la AFA, Independiente y, en lo posible, la Conmebol, el estadio seguirá clausurado”, afirmó Zitto en declaraciones televisivas.
“Las autoridades y los dirigentes tienen que presentar un plan sobre cómo van a hacer para evitar que vuelvan a repetirse hechos de esta naturaleza. Deben decir qué nivel de preparación tienen para prevenir esto en el futuro”, añadió.
Falta de coordinación entre seguridad pública y privada
Por otro lado, el fiscal Mariano Zitto aseguró que los hechos se produjeron ante la total falta de coordinación entre la seguridad pública y privada que debía velar por el orden en el estadio: “Lo pude observar con las cámaras municipales de monitoreo: no tuvieron ni un poco de coordinación para prevenir la seguridad de un espectáculo con decenas de miles de personas”, aseveró.
En cuanto a lo que se encontró cuando concurrió a los sitios donde ocurrieron los hechos, dijo que “encontramos todo roto en la tribuna visitante. Llegaron al extremo de arrancar varillas de construcción. Había sangre por todos lados. Fue una escena de posguerra”, sentenció.
Por los incidentes, la justicia abrió 25 causas penales y dictó pedidos de captura para hinchas de Independiente por “tentativa de homicidio”. En cuanto a los 120 hinchas chilenos que habían sido detenidos y luego liberados, el fiscal explicó que sobre ellos no pesa ninguna causa penal.
