El fuerte cruce de Lionel Messi y Rodrigo De Paul con Maxi Moralez: ¿había antecedentes en Racing o juveniles?

Mientras el árbitro Jon Freemon buscaba entender la situación y amonestaba al “10” del conjunto neoyorquino, Rodrigo De Paul se acercó a Moralez con gestos enérgicos para recriminarle la infracción. La reacción del exfutbolistas Racing y Vélez elevó aún más la tensión. Fue en ese momento cuando Lionel Messi explotó. Primero le lanzó un “bobo”, recordando su recordado cruce con Wout Weghorst, y luego redobló: “Porque no te vas a la con… de tu madre”.