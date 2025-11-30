El fuerte cruce de Lionel Messi y Rodrigo De Paul con Maxi Moralez: ¿había antecedentes en Racing o juveniles?
Ambos futbolistas discutieron con "Frasquito" tras un codazo a Falcón que encendió la final del Este, en un partido friccionado que terminó en tumulto y amonestaciones.
Inter Miami ya le ganaba 1-0 a New York City FC cuando, antes de los 20 minutos, Maximiliano Moralez cayó enredado con el uruguayo Maximiliano Falcón. El defensor acusó un golpe y todo el equipo local reaccionó al instante, convencido de que el volante de 38 años había lanzado un codazo en la caída. Aunque la acción dio esa impresión, no quedó del todo clara.
Mientras el árbitro Jon Freemon buscaba entender la situación y amonestaba al “10” del conjunto neoyorquino, Rodrigo De Paul se acercó a Moralez con gestos enérgicos para recriminarle la infracción. La reacción del exfutbolistas Racing y Vélez elevó aún más la tensión. Fue en ese momento cuando Lionel Messi explotó. Primero le lanzó un “bobo”, recordando su recordado cruce con Wout Weghorst, y luego redobló: “Porque no te vas a la con… de tu madre”.
Finalmente, Marcelo Weigandt fue amonestado por su participación en la gresca, mientras De Paul insistía ante Freemon para que sancionara también a "Frasquito" algo que sorprendió mucho ya que se trata de dos futbolistas muy identificados con la Academia pero que parecen no tener buena relación.
El fuerte cruce de Messi y De Paul con Maxi Moralez: ¿había antecedentes en Racing?
El enfrentamiento, que se viralizó rápidamente en las redes sociales, encendió aún más un partido que ya venía friccionado. La acción derivó en un corte total del juego y en un clima cargado que se mantuvo varios minutos dentro del campo.
Minutos después, y casi como respuesta futbolística al descontrol total, el futbolista Tadeo Allende amplió la ventaja para Inter Miami, que terminaría quedándose con la clasificación a la final de la MLS y demostrando todo el nivel colectivo que tienen los jugadores del equipo dirigido por Javier Mascherano que se perfilan cómo los grandes candidatos a quedarse con el título.
