El efecto Lionel Messi: Inter Miami venció a New York City FC y se coronó campeón de la Conferencia Este

El equipo de Las Garzas llegó a la gran final por el título de la MLS Cup—que además da un boleto a la Concachampions—con un ritmo demoledor, tras haber destrozado previamente a Cincinnati 4-0 como visitante, con un Messi que brilló con un gol y tres asistencias. El New York City había llegado a esta instancia tras eliminar al Philadelphia Union con un 1-0 gracias al tanto del argentino Maxi Moralez.