El efecto Lionel Messi: Inter Miami venció a New York City FC y se coronó campeón de la Conferencia Este
Las Garzas ahora esperan a su rival, que saldrá del cruce entre Vancouver Whitecaps y San Diego FC, para ir por el trofeo mayor: el de campeón de la MLS.
De la mano de Lionel Messi y con una actuación estelar de Tadeo Allende, el Inter Miami no tuvo piedad y aplastó 5-1 al New York City en el Chase Stadium para consagrarse campeón de la Conferencia Este de la Major League Soccer.
El equipo de Las Garzas llegó a la gran final por el título de la MLS Cup—que además da un boleto a la Concachampions—con un ritmo demoledor, tras haber destrozado previamente a Cincinnati 4-0 como visitante, con un Messi que brilló con un gol y tres asistencias. El New York City había llegado a esta instancia tras eliminar al Philadelphia Union con un 1-0 gracias al tanto del argentino Maxi Moralez.
La final se definió temprano en favor de los dirigidos por Javier Mascherano. El show de goles lo abrió Tadeo Allende a los 14 minutos, con una gran jugada individual y un derechazo cruzado asistido por Sergio Busquets. Solo nueve minutos después (23’), el propio Allende duplicó la ventaja de cabeza, tras un centro quirúrgico de Jordi Alba.
En la segunda mitad, la goleada se completó: el venezolano Telasco Segovia marcó el cuarto a los 83 minutos, aprovechando una nueva asistencia de taco de un inspirado Jordi Alba. Y el cierre de oro fue para Allende, quien selló su espectacular hat-trick a los 89 minutos.
Inter Miami ahora espera a su rival, que saldrá del cruce entre Vancouver Whitecaps y San Diego FC, para ir por el trofeo mayor: el de campeón de la MLS.
Los goles de Inter Miami ante New York City FC
- Hora: 20.00
- TV: Apple TV
- Estadio: Chase Stadium, Fort Lauderdale
