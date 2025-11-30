Es inminente que se larguen las lluvias con todo en Buenos Aires: hasta cuándo se esperan tormentas
El AMBA espera por más lluvias y tormentas de variada intensidad, en lo que fueron varias jornadas con clima inestable. Qué dice el SMN.
Las lluvias y tormentas fueron las protagonistas del fin de semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), pero la inestabilidad no parecer estar en retirada, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Tal como estaba anunciado, el sábado fue la jornada más complicada en cuanto a precipitaciones, con lluvias de variada intensidad durante el mediodía y la tarde, mientras que el domingo transcurrió con muchas nubes y apenas amenazas de más agua.
Sin embargo, es inminente que regresen las lluvias y hasta tormentas en el AMBA, de acuerdo con los diferentes pronosticadores.
Cuándo se van las lluvias del AMBA
El SMN todavía mantiene probabilidades de tormentas para la tarde del domingo y lluvias para la noche, en una jornada que tuvo temperaturas de entre 16 y 20 grados.
El sitio especializado Meteored tenía pronósticos de lluvia débil a partir de las 21 horas, y extendiéndose para el resto de la noche del domingo.
En tanto, el organismo nacional espera que las lluvias siguen en la madrugada del lunes, pero el clima tendería a mejorar desde la mañana, con cielo mayormente nublado para el resto de la jornada, que tendría temperaturas de entre 18 y 23 grados.
Del mismo modo, Meteored también tiene pronósticos de lluvia débil para horas de la madrugada del lunes, y en coincidencia con el SMN, luego llegaría la estabilidad que se quedaría algunas jornadas.
Para el SMN, la semana continúa el martes con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche; y con temperaturas de entre 18 y 27 grados.
Para el miércoles, se anticipa una jornada con cielo ligeramente nublado, acompañado de marcas que oscilarán entre 17 y 28 grados, sintiéndose un leve ascenso térmico.
Para el jueves y viernes retornaría el calor, con cielo algo nublado en ambas jornadas, y temperaturas que rondarán entre 20 y 22 grados de mínima, respectivamente; y 30 y 32 de máxima.
