Es inminente que se larguen las lluvias con todo en Buenos Aires: hasta cuándo se esperan tormentas

El sitio especializado Meteored tenía pronósticos de lluvia débil a partir de las 21 horas, y extendiéndose para el resto de la noche del domingo.

En tanto, el organismo nacional espera que las lluvias siguen en la madrugada del lunes, pero el clima tendería a mejorar desde la mañana, con cielo mayormente nublado para el resto de la jornada, que tendría temperaturas de entre 18 y 23 grados.

meteored (9) Pronóstico semanal de Meteored, con más lluvias en Buenos Aires.

Del mismo modo, Meteored también tiene pronósticos de lluvia débil para horas de la madrugada del lunes, y en coincidencia con el SMN, luego llegaría la estabilidad que se quedaría algunas jornadas.

Para el SMN, la semana continúa el martes con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche; y con temperaturas de entre 18 y 27 grados.

Para el miércoles, se anticipa una jornada con cielo ligeramente nublado, acompañado de marcas que oscilarán entre 17 y 28 grados, sintiéndose un leve ascenso térmico.

Para el jueves y viernes retornaría el calor, con cielo algo nublado en ambas jornadas, y temperaturas que rondarán entre 20 y 22 grados de mínima, respectivamente; y 30 y 32 de máxima.