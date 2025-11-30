El posteo de Messi tras la consagración del Inter Miami y el récord histórico que alcanzó
El 10 celebró el título en la Conferencia Este y su récord de 405 asistencias, aunque recordó que Inter Miami todavía debe jugar la final de la MLS.
Inter Miami goleó 5 a 1 a New York City FC, se consagró campeón de la Conferencia Este y avanzó por primera vez a la final de la MLS. Lionel Messi fue una de las figuras del triunfo, al asistir con un pase de gran precisión al argentino Mateo Silvetti y llegar así a las 405 asistencias en su carrera, un récord histórico que extiende su dominio como máximo asistidor del fútbol mundial.
Luego del partido, el rosarino compartió un posteo en Instagram para celebrar el logro, aunque dejó en claro que el objetivo final todavía está por delante. “Todavía nos queda un pasito más. Campeones de la Conferencia Este, pero nos queda la final de la MLS Cup”, escribió al publicar varias imágenes de la victoria en Miami.
El aporte de Messi volvió a ser clave en una temporada en la que ya acumula 39 participaciones en goles. A los 38 años, mantiene una influencia determinante en un equipo que firmó la mejor fase regular de su historia y que ahora busca coronar el año con el título mayor.
Un Inter Miami histórico y una final con sabor mundialista
La goleada ante New York City FC se selló con un hat-trick del argentino Tadeo Allende, además de los tantos de Silvetti y del venezolano Telasco Segovia, un rendimiento que permitió a Inter Miami llegar por primera vez a la final en sus ocho años de vida. Gracias a su campaña, el equipo disputará la definición en el Chase Center, su estadio, donde se medirá el próximo fin de semana con Vancouver Whitecaps.
El rival cuenta con Thomas Müller como figura central, quien anticipó la final con entusiasmo al afirmar: “Es una final que deseaba”. El alemán tiene un historial favorable ante Messi: se enfrentaron en diez oportunidades, con siete triunfos para Müller y tres para el rosarino, incluido el recordado 1-0 en la final del Mundial de Brasil 2014.
Con un presente sólido y con Messi como conductor, Inter Miami buscará levantar por primera vez la MLS Cup y cerrar una temporada que ya quedó grabada en la historia del club.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario