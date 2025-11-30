El posteo de Messi tras la consagración del Inter Miami y el récord histórico que alcanzó

Un Inter Miami histórico y una final con sabor mundialista

La goleada ante New York City FC se selló con un hat-trick del argentino Tadeo Allende, además de los tantos de Silvetti y del venezolano Telasco Segovia, un rendimiento que permitió a Inter Miami llegar por primera vez a la final en sus ocho años de vida. Gracias a su campaña, el equipo disputará la definición en el Chase Center, su estadio, donde se medirá el próximo fin de semana con Vancouver Whitecaps.