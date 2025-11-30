Inconcebible: vandalizaron una estatua de Lionel Messi en Mar del Plata
La estatua dedicada al 10 apareció destrozada en Mar del Plata. Hace más de un año, desconocidos le habían cortado la cabeza al busto.
La estatua que homenajea a Lionel Messi en el centro de Mar del Plata volvió a ser vandalizada durante la madrugada del domingo. El monumento, instalado en la esquina de Santa Fe y Moreno por un bar marplatense que lo erigió inicialmente en 2018 y lo reconstruyó tras el título Mundial de Qatar 2022, apareció nuevamente destrozado.
No es la primera vez que sufre un ataque: hace más de un año, desconocidos le habían cortado la cabeza al busto, un antecedente que refuerza la preocupación por la seguidilla de hechos contra homenajes vinculados a figuras de la Selección Argentina.
El monumento fue colocado en la esquina de café El Nuevo Mundial en el año 2018, como sinónimo de fuerza ante la mala racha que tenía la Selección Argentina en aquel entonces, como por ejemplo el Mundial de Rusia, donde la albiceleste volvió a casa en octavos de final luego de una caótica clasificación hasta el último minuto de la fase de grupos. A pesar de esto, tras el triunfo en Qatar en 2022, el busto fue reacondicionado nuevamente, esta vez como símbolo de orgullo, tiene al 10 levantando la Copa del Mundo.
En esta ocasión, las personas que vandalizaron la estatua se ocuparon de cortar la estructura a la mitad, generando graves daños, situación que generó conmoción en la "Feliz" a la vez que indignó al pueblo argentino.
La vandalización de la estatua del 10 cayó como un baldazo de agua fría para los dueños y empleados del bar, quienes prefirieron no hacer declaraciones. La indignación por el daño y el trabajo que demandará la reconstrucción volvió a instalar el tema en el debate local.
Mientras tanto y lejos de toda polémica, Messi continúa brillando: acaba de consagrarse campeón de la Conferencia Este con Inter Miami y jugará la final por el título de la Major League Soccer.
