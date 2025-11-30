Inconcebible: vandalizaron una estatua de Lionel Messi en Mar del Plata

El monumento fue colocado en la esquina de café El Nuevo Mundial en el año 2018, como sinónimo de fuerza ante la mala racha que tenía la Selección Argentina en aquel entonces, como por ejemplo el Mundial de Rusia, donde la albiceleste volvió a casa en octavos de final luego de una caótica clasificación hasta el último minuto de la fase de grupos. A pesar de esto, tras el triunfo en Qatar en 2022, el busto fue reacondicionado nuevamente, esta vez como símbolo de orgullo, tiene al 10 levantando la Copa del Mundo.