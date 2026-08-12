Qué necesita el Inter Miami de Lionel Messi para avanzar en Leagues Cup esta noche

El capitán argentino emprendió el regreso durante la noche del martes. El avión privado en el que viajó junto a su familia despegó a las 22.53 del Aeropuerto Internacional Islas Malvinas de Rosario con destino a Fort Lauderdale, donde tenía previsto arribar durante la mañana del miércoles. La decisión sobre si la "Pulga" estará disponible para enfrentar a León dependerá de su estado físico y anímico después de las últimas horas.