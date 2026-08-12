Qué necesita el Inter Miami de Lionel Messi para avanzar en Leagues Cup esta noche
Para seguir con chances de avanzar a los cuartos de final, las Garzas de Florida, sin el capitán probablemente, necesitan una victoria si o si.
Por la última fecha de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026, Inter Miami afrontará este miércoles un partido decisivo frente a León. El encuentro comenzará a las 20.30 en el Nu Stadium de Florida y será determinante para las aspiraciones del conjunto de Lionel Messi, que volvió a Estados Unidos, pero que no jugaría tras la muerte de su padre Jorge.
El capitán argentino emprendió el regreso durante la noche del martes. El avión privado en el que viajó junto a su familia despegó a las 22.53 del Aeropuerto Internacional Islas Malvinas de Rosario con destino a Fort Lauderdale, donde tenía previsto arribar durante la mañana del miércoles. La decisión sobre si la "Pulga" estará disponible para enfrentar a León dependerá de su estado físico y anímico después de las últimas horas.
¿Qué necesita Inter Miami para avanzar en Leagues Cup?
Las Garzas de Florida llegan a la última jornada con tres puntos. En su debut en la competencia, derrotaron 4-2 a Atlético San Luis, pero luego sufrieron una derrota por 2-1 frente a Monterrey. El panorama obliga al conjunto de Fort Lauderdale a buscar una victoria frente a León para mantener sus posibilidades de clasificación.
Sin embargo, incluso una victoria podría no garantizar automáticamente el boleto a la próxima instancia, ya que también deberá prestar atención a los resultados de los demás equipos de la Major League Soccer (MLS) involucrados en la pelea.
El conjunto de Hoyos tendrá, por lo tanto, una última oportunidad para cambiar su situación en el certamen. Una derrota significaría quedar prácticamente sin margen, mientras que un triunfo le permitiría esperar otros resultados para conocer su destino.
Inter Miami vs. León por la Leagues Cup: probables formaciones
- Inter Miami: Rocco Ríos Novo; Fray, Fricio Caicedo, Micael, Noah Allen; Telasco Segovia, Casemiro, Rodrigo De Paul, Bright; Luis Suárez y Daniel Pinter. DT: Guillermo Hoyos.
- León: Oscar García; Sebastián Vegas, Juan Guevara, Jhohan Romaña, Iván Moreno, Sebastian Santos; Iván Rodríguez, Arcila, Fernando Beltrán, Rodrigo Echeverría; y Cortizo. DT: Javier Gandolfi.
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