El fútbol argentino presentó su nueva pelota oficial: así es la Argentum Gambeta
La AFA presentó el nuevo balón que se utilizará en las competencias oficiales. Busca rendir homenaje a una de las principales características del fútbol nacional.
El fútbol argentino ya tiene nueva pelota oficial para sus competencias. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) presentó la Argentum Gambeta, el balón diseñado por Adidas que comenzará a utilizarse en los torneos locales y que fue lanzado con un video en el que se destaca una de las cualidades más representativas del juego nacional: la gambeta.
Bajo ese concepto, la campaña muestra cómo una acción individual puede cambiar el rumbo de un partido y convertirse en el factor decisivo dentro del campo de juego. La nueva pelota fue desarrollada para responder a las exigencias del fútbol profesional y combina materiales de última tecnología con un diseño que busca representar la identidad del fútbol argentino.
Desde la marca de las tres tiras remarcaron que el objetivo fue crear un balón que no solo ofrezca un alto rendimiento en competencia, sino que también refleje la pasión y el estilo de juego característicos de los futbolistas y los hinchas del país.
Entre sus principales características técnicas sobresale su construcción termosellada, una tecnología que elimina las costuras tradicionales y permite conseguir un vuelo más estable y una trayectoria mucho más predecible durante el juego. Además, presenta una superficie sintética con una textura especialmente desarrollada para mejorar el contacto con el balón, optimizar el control y reducir la absorción de agua cuando las condiciones climáticas no son las ideales.
Otro de los aspectos destacados de la Argentum Gambeta es que cuenta con la certificación FIFA Quality Pro, el sello que garantiza que cumple con los estándares más exigentes establecidos por la FIFA para ser utilizada en competiciones oficiales de máximo nivel. Esa homologación certifica que la pelota superó las distintas pruebas vinculadas al peso, rebote, circunferencia, retención de aire y comportamiento durante el juego.
La línea también estará disponible en diferentes versiones para adaptarse a distintos tipos de usuarios. El Modelo Pro será el balón oficial que se utilizará en los torneos de la máxima categoría del fútbol argentino, manteniendo todas las especificaciones técnicas exigidas para la competencia profesional.
Por otra parte, la empresa también comercializará el Modelo Competición, una alternativa orientada a clubes, entrenamientos y partidos de alta intensidad. Esta versión conserva el mismo diseño y gran parte de las prestaciones del modelo profesional, ofreciendo una opción más accesible sin perder las características principales que distinguen a la nueva pelota oficial.
Con la presentación de la Argentum Gambeta, el fútbol argentino inicia una nueva etapa con un balón que apuesta por combinar innovación tecnológica e identidad futbolera. La campaña de lanzamiento pone el foco en una de las marcas registradas del fútbol nacional, mientras que el producto busca ofrecer el máximo rendimiento tanto para los futbolistas profesionales como para quienes practican el deporte en diferentes niveles.
Cuánto vale la Argentum Gambeta, la nueva pelota del fútbol argentino
- Pelota PRO: 299.999$
- Pelota competición: 149.999$
- Pelota League: 79.999$
- Pelota Sala: 99.999$
- Pelota común: 49.999$
- Minipelota: 29.999$
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