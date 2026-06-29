El fútbol argentino presentó su nueva pelota oficial: así es la Argentum Gambeta

Otro de los aspectos destacados de la Argentum Gambeta es que cuenta con la certificación FIFA Quality Pro, el sello que garantiza que cumple con los estándares más exigentes establecidos por la FIFA para ser utilizada en competiciones oficiales de máximo nivel. Esa homologación certifica que la pelota superó las distintas pruebas vinculadas al peso, rebote, circunferencia, retención de aire y comportamiento durante el juego.

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La línea también estará disponible en diferentes versiones para adaptarse a distintos tipos de usuarios. El Modelo Pro será el balón oficial que se utilizará en los torneos de la máxima categoría del fútbol argentino, manteniendo todas las especificaciones técnicas exigidas para la competencia profesional.

Por otra parte, la empresa también comercializará el Modelo Competición, una alternativa orientada a clubes, entrenamientos y partidos de alta intensidad. Esta versión conserva el mismo diseño y gran parte de las prestaciones del modelo profesional, ofreciendo una opción más accesible sin perder las características principales que distinguen a la nueva pelota oficial.

Con la presentación de la Argentum Gambeta, el fútbol argentino inicia una nueva etapa con un balón que apuesta por combinar innovación tecnológica e identidad futbolera. La campaña de lanzamiento pone el foco en una de las marcas registradas del fútbol nacional, mientras que el producto busca ofrecer el máximo rendimiento tanto para los futbolistas profesionales como para quienes practican el deporte en diferentes niveles.

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Cuánto vale la Argentum Gambeta, la nueva pelota del fútbol argentino

Pelota PRO: 299.999$

Pelota competición: 149.999$

Pelota League: 79.999$

Pelota Sala: 99.999$

Pelota común: 49.999$

Minipelota: 29.999$