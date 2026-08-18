Golazo récord en el fútbol argentino: un jugador convirtió a los tres segundos del partido
El delantero de Cañón de Mar del Plata sorprendió al arquero de Nación con un remate directo desde el saque inicial y estableció una marca inédita en un torneo oficial.
El fútbol argentino volvió a regalar una de esas historias que parecen difíciles de creer. Aitxuri Isasmendi, delantero de Cañón de Mar del Plata, consiguió marcar un gol apenas tres segundos después del comienzo del partido frente a Nación, por la Liga local, y estableció un nuevo registro para un tanto convertido en el inicio de un encuentro oficial.
La jugada ocurrió directamente desde el saque inicial. El futbolista de 21 años observó que el arquero rival estaba adelantado, recibió la autorización de su compañero para ejecutar la acción y, apenas el árbitro hizo sonar el silbato, decidió probar con un remate desde el círculo central. La pelota viajó rápidamente hacia el arco y terminó dentro de la red ante la sorpresa de todos los presentes.
El gol no solamente fue llamativo por la manera en la que se produjo, sino también por el tiempo que tardó en llegar. Fueron apenas tres segundos desde el inicio del partido hasta que Cañón encontró el 1-0. De esta manera, Isasmendi quedó al frente de una estadística que durante décadas tuvo nombres muy conocidos del fútbol argentino.
Una marca que supera registros históricos del fútbol argentino
Hasta ahora, uno de los registros más recordados del fútbol argentino pertenecía a Carlos Danton Seppaquercia, quien en 1979 consiguió convertir a los cinco segundos con la camiseta de Gimnasia y Esgrima La Plata frente a Huracán. Aquella conquista quedó instalada como uno de los goles más rápidos de la historia del fútbol nacional.
En las categorías de Ascenso también existieron marcas posteriores que bajaron ese tiempo. Luis Torres, jugando para Acassuso, convirtió a los cuatro segundos ante Juventud Unida el 19 de octubre de 1996. Años más tarde, en 2023, Julián Rodríguez Seguer consiguió repetir un registro similar para Liniers contra JJ Urquiza, también con un gol a los cuatro segundos.
Sin embargo, Isasmendi logró ir todavía más lejos. Su remate ante Nación se produjo a los tres segundos y pasó a convertirse en el registro más rápido de los mencionados en un torneo oficial.
La estrategia había sido pensada previamente
Lo más llamativo es que la conquista no fue producto de una improvisación absoluta. El futbolista de Cañón explicó que había conversado previamente con su entrenador sobre la posibilidad de intentar una jugada de este tipo si encontraba al arquero adelantado.
"Yo y mi técnico habíamos hablado de otro arquero, que se adelanta, y que cuando arranque el partido podía probar. Probé una vez, a principio de año, y dio en el travesaño. Esta vez lo vi adelantado y le dije a mi compañero que me deje. Cuando el referí tocó el silbato yo pateo de una", contó Isasmendi.
Además, la historia tuvo otro detalle particular: el gol quedó registrado en video. "Tuve suerte de que estaba grabando. El técnico suele grabar para analizar el juego. Se dio la casualidad que se estaba filmando, por el hijo del entrenador", explicó el delantero.
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