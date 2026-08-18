Golazo récord en el fútbol argentino: un jugador convirtió a los tres segundos del partido

En las categorías de Ascenso también existieron marcas posteriores que bajaron ese tiempo. Luis Torres, jugando para Acassuso, convirtió a los cuatro segundos ante Juventud Unida el 19 de octubre de 1996. Años más tarde, en 2023, Julián Rodríguez Seguer consiguió repetir un registro similar para Liniers contra JJ Urquiza, también con un gol a los cuatro segundos.

Sin embargo, Isasmendi logró ir todavía más lejos. Su remate ante Nación se produjo a los tres segundos y pasó a convertirse en el registro más rápido de los mencionados en un torneo oficial.

La estrategia había sido pensada previamente

Lo más llamativo es que la conquista no fue producto de una improvisación absoluta. El futbolista de Cañón explicó que había conversado previamente con su entrenador sobre la posibilidad de intentar una jugada de este tipo si encontraba al arquero adelantado.

"Yo y mi técnico habíamos hablado de otro arquero, que se adelanta, y que cuando arranque el partido podía probar. Probé una vez, a principio de año, y dio en el travesaño. Esta vez lo vi adelantado y le dije a mi compañero que me deje. Cuando el referí tocó el silbato yo pateo de una", contó Isasmendi.

Además, la historia tuvo otro detalle particular: el gol quedó registrado en video. "Tuve suerte de que estaba grabando. El técnico suele grabar para analizar el juego. Se dio la casualidad que se estaba filmando, por el hijo del entrenador", explicó el delantero.