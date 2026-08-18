Preocupación en Bayern Múnich: Musiala se desmayó otra vez en pleno partido
El alemán volvió a desplomarse durante un amistoso ante Heidenheim, apenas cuatro días después de haber sufrido un episodio similar frente a Leipzig.
Crece la preocupación en Bayern Múnich por Jamal Musiala. El futbolista alemán volvió a desplomarse durante un partido y protagonizó por segunda vez en apenas cuatro días una escena que encendió las alarmas. Esta vez ocurrió en el amistoso ante Heidenheim, cuando había ingresado desde el banco de suplentes.
Musiala entró a los 61 minutos y apenas unos minutos después volvió a caer al césped. Con el encuentro igualado 2-2, el mediocampista se descompensó y quedó tendido en el campo de juego, rodeado inmediatamente por sus compañeros, que solicitaron la asistencia del cuerpo médico. El futbolista logró recuperarse y, al igual que había ocurrido durante el fin de semana, pudo abandonar el campo caminando junto al médico del Bayern. Tras el episodio fue reemplazado y se dirigió hacia los vestuarios.
La situación generó todavía más preocupación debido a que se trata del segundo episodio de características similares en apenas cuatro días. El sábado pasado, Musiala había sufrido una situación prácticamente idéntica durante el amistoso que Bayern Múnich disputó ante Leipzig. En aquella oportunidad, el alemán se desplomó durante los últimos minutos del encuentro y también pudo retirarse por sus propios medios. Las primeras evaluaciones realizadas posteriormente no habían detectado problemas graves.
Preocupación en Bayern Múnich: Musiala se desmayó otra vez en pleno partido
El episodio ocurrido frente a Leipzig había generado un enorme susto. Musiala cayó repentinamente al césped y sus compañeros reaccionaron rápidamente para pedir la asistencia médica. Después de ser atendido, consiguió ponerse de pie y caminar hacia los vestuarios acompañado por integrantes del cuerpo médico. En ese momento, desde Bayern Múnich transmitieron tranquilidad sobre su estado.
Según explicó Max Eberl, las primeras evaluaciones no habían detectado inconvenientes graves y el club había relacionado aquel desmayo con el calor y la deshidratación, en un partido disputado con temperaturas cercanas a los 33 grados.
Sin embargo, que Musiala haya vuelto a sufrir un episodio similar pocos días después vuelve a generar preocupación dentro del conjunto alemán. Además, el futbolista había entrenado de manera diferenciada el lunes, antes de volver a sumar minutos en el amistoso ante Heidenheim. El Bayern terminó imponiéndose 4-2 en el encuentro, pero el resultado quedó en un segundo plano después de la nueva descompensación de su figura.
Ahora, todas las miradas estarán puestas en la evolución de Musiala y en los estudios que pueda realizarse para determinar qué provocó nuevamente el episodio. El Bayern tiene por delante la Supercopa alemana ante Borussia Dortmund, el próximo sábado, y luego comenzará una nueva temporada de Bundesliga. La prioridad, sin embargo, pasa por conocer el estado de salud de Musiala después de su segundo desmayo en apenas cuatro días.
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