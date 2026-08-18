Preocupación en Bayern Múnich: Musiala se desmayó otra vez en pleno partido

Sin embargo, que Musiala haya vuelto a sufrir un episodio similar pocos días después vuelve a generar preocupación dentro del conjunto alemán. Además, el futbolista había entrenado de manera diferenciada el lunes, antes de volver a sumar minutos en el amistoso ante Heidenheim. El Bayern terminó imponiéndose 4-2 en el encuentro, pero el resultado quedó en un segundo plano después de la nueva descompensación de su figura.

Ahora, todas las miradas estarán puestas en la evolución de Musiala y en los estudios que pueda realizarse para determinar qué provocó nuevamente el episodio. El Bayern tiene por delante la Supercopa alemana ante Borussia Dortmund, el próximo sábado, y luego comenzará una nueva temporada de Bundesliga. La prioridad, sin embargo, pasa por conocer el estado de salud de Musiala después de su segundo desmayo en apenas cuatro días.