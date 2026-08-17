Murió un árbitro de fútbol tras un impactante choque frontal en Mendoza

Murió un árbitro de fútbol y dos hermanas tras un impactante choque frontal en Mendoza

Según las primeras informaciones brindadas por medios locales y fuentes policiales, el accidente se habría desencadenado por una maniobra imprudente: la camioneta T-Cross realizaba un sobrepaso en la mano contraria al momento de cruzarse con el auto de la víctima.

El choque de frente no dio margen a los conductores para maniobrar, destruyendo la parte frontal del vehículo conducido por el árbitro.

Cabe señalar que los cinco ocupantes del otro vehículo involucrado sufrieron lesiones de diversa consideración y debieron ser asistidos por los servicios de emergencia desplegados en la zona. Finalmente, las dos hermanas mencionadas anteriormente fallecieron en el hospital donde fueron derivadas.

Las autoridades policiales y judiciales de la provincia continúan trabajando para terminar de esclarecer las responsabilidades del siniestro.