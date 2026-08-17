Murió un árbitro de fútbol tras un impactante choque frontal en Mendoza
El fatal accidente ocurrió en la Ruta 60 y se cobró también la vida de dos hermanas: Rosario y Juana Masó Tillar, de 19 y 21 años respectivamente.
Un trágico accidente de tránsito se cobró la vida de un árbitro de fútbol de 48 años durante la noche de este domingo en la localidad de Maipú, Mendoza. La víctima fue identificada como Oscar Fernández, quien falleció en el acto tras una colisión frontal sobre la Ruta 60.
Muy querido en el ámbito deportivo local, Fernández, apodado afectuosamente como "Chacha", era oriundo de la localidad de Tres Porteñas, en el departamento de San Martín.
Tras el violento impacto entre los dos vehículos, sufrió heridas de extrema gravedad y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Central de Mendoza, donde los profesionales médicos no lograron salvarle la vida y falleció a los pocos minutos de ingresar.
Cabe señalar que, en el mismo accidente, dos hermanas resultaron ser víctimas: Rosario (19), quien tiene muerte cerebral, y Juana Masó Tillar (21), quien murió poco después de ingresar en el nosocomio. El resto de sus familiares permanece hospitalizado y con severas lesiones.
El hecho ocurrió alrededor de las 20:30, en momentos en que Oscar Fernández se incorporaba a la arteria nacional saliendo del callejón Piperbo a bordo de un Peugeot 504. En ese instante, fue embestido por una camioneta Volkswagen T-Cross que impactó de lleno contra su vehículo.
Murió un árbitro de fútbol y dos hermanas tras un impactante choque frontal en Mendoza
Según las primeras informaciones brindadas por medios locales y fuentes policiales, el accidente se habría desencadenado por una maniobra imprudente: la camioneta T-Cross realizaba un sobrepaso en la mano contraria al momento de cruzarse con el auto de la víctima.
El choque de frente no dio margen a los conductores para maniobrar, destruyendo la parte frontal del vehículo conducido por el árbitro.
Cabe señalar que los cinco ocupantes del otro vehículo involucrado sufrieron lesiones de diversa consideración y debieron ser asistidos por los servicios de emergencia desplegados en la zona. Finalmente, las dos hermanas mencionadas anteriormente fallecieron en el hospital donde fueron derivadas.
Las autoridades policiales y judiciales de la provincia continúan trabajando para terminar de esclarecer las responsabilidades del siniestro.
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