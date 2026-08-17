La joya de River que se fue a préstamo, explotó en su nuevo equipo y ya no podrá ser repescado

La noticia fue celebrada por Peñarol, que encontró en el joven una pieza importante prácticamente desde su llegada. Jaime desembarcó en Montevideo el 1° de julio, durante el Mundial, se incorporó inmediatamente al plantel y en poco más de un mes consiguió ganarse un lugar entre los protagonistas del equipo.

El último capítulo de su rápida adaptación ocurrió este domingo. Ante Central Español, Jaime recibió la pelota después de la mitad de la cancha, ganó una disputa, avanzó y sacó un potente zurdazo que se desvió en un defensor y terminó por encima del arquero.

El gol significó el 2-0 parcial y desató la celebración de los hinchas, que desde las tribunas comenzaron a cantar: “Olé, olé, olé, Jaimeee, Jaimeee”.

“Estoy feliz, por los goles, por las asistencias y por mis compañeros”, expresó el futbolista después del encuentro.

Su entrenador, Diego Aguirre, también destacó rápidamente el impacto que tuvo desde su llegada: “Es buenísimo, es un placer tener un jugador así. Es atrevido, desfachatado para jugar y contagia buena energía con todo lo que hace y es un jugador determinante”.

Jaime, que utiliza la camiseta número 11, también contó cómo está viviendo su adaptación al fútbol uruguayo y reconoció la intensidad con la que se juega en el país: “Son duros. A veces saco la pierna porque van muy duro. Pegan fuerte acá”.

De River a una nueva oportunidad

El argentino apenas había disputado cuatro partidos en la Primera de River antes de salir a préstamo. Sin lugar en el plantel, la decisión fue buscar minutos lejos de Núñez y Peñarol apareció como la oportunidad para demostrar su potencial.

La respuesta fue inmediata. En poco más de un mes, Jaime no solo sumó minutos, sino que también consiguió un título, fue reconocido como el mejor jugador de una final y comenzó a ganarse el respaldo de los hinchas.

“Contento de estar acá, me siento muy cómodo. Estoy agradecido al club que me dio la oportunidad”, aseguró.

Ahora, su presente también tiene una certeza: el futuro inmediato de la joya que salió de River está en Peñarol. El rendimiento hizo el resto y la cláusula de su contrato terminó de sellar una continuidad que, hasta hace poco, parecía mucho menos segura.