El fútbol argentino recordó a Diego Maradona con emoción en el día que habría cumplido 65 años

#TalDíaComoHoy, pero de 1960, nacía en Lanús (Buenos Aires, Argentina) Diego Armando Maradona



— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) October 30, 2025

La AFA, en tanto, publicó un emotivo video con imágenes históricas de Maradona con la Selección Argentina, acompañado por el inolvidable relato de Víctor Hugo Morales durante el mítico gol a Inglaterra en México 1986. “Lo que es difícil jubilar es nuestro amor por vos”, fue la frase que encabezó el mensaje, que rápidamente generó miles de reacciones y comentarios de hinchas de todo el planeta.

30/10



Un amor para siempre — Selección Argentina (@Argentina) October 30, 2025

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) también recordó al Diez con una ilustración que reunió todas las camisetas que vistió en Argentina: Argentinos, Boca, Newell’s, Racing y Gimnasia, además de la Albiceleste. Cada tributo reflejó el cariño de un pueblo que no olvida a quien supo elevar su bandera en lo más alto del mundo.

— Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) October 30, 2025

Al igual que Conmebol, que compartió dos posteos. "Una leyenda sin igual nacía un día como hoy", escribieron en uno, con una foto de él en la Selección Argentina, mientras que en el otro pusieron "¡Qué viva el amor por Diego!", junto a un dibujo de él rodeado de margaritas y con una pelota.

Maradona, más que un jugador, fue un símbolo. Desde sus inicios humildes hasta su consagración como campeón mundial en 1986, su historia representa la del sueño argentino hecho realidad. Hoy, en su cumpleaños número 65, el fútbol volvió a detenerse para rendirle tributo al hombre que, como dice la canción, “sembró alegría en el pueblo”.