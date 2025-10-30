El fútbol argentino recordó a Diego Maradona con emoción en el día que habría cumplido 65 años
Clubes, federaciones y fanáticos de todo el mundo rindieron homenaje al Diez con mensajes, videos y recuerdos imborrables. ¡Feliz Navidad a todos!
Diego Armando Maradona cumpliría este 30 de octubre 65 años, y su figura sigue más viva que nunca en el corazón del fútbol argentino y mundial. A cinco años de su partida, su legado continúa inspirando generaciones y provocando homenajes cada vez que se acerca una fecha especial.
Este jueves, clubes, ligas y la propia Asociación del Fútbol Argentino (AFA) lo recordaron con emotividad, reconociendo su huella eterna dentro y fuera de la cancha. Argentinos Juniors, el club donde todo comenzó, fue uno de los primeros en homenajearlo con un video que combinó sus mejores jugadas con la camiseta del Bicho y su voz entonando “La Paternal, La Paternal”.
El Napoli, donde se convirtió en un ídolo inmortal, también se sumó al recuerdo con una publicación nostálgica: “Pasan los años, la leyenda permanece”, escribieron junto a una foto del argentino levantando una copa.
Newell’s Old Boys, donde Diego jugó brevemente en 1993, recordó su paso con una imagen de su etapa rosarina y un mensaje simple pero poderoso: “Te extrañamos todos los días”.
El Sevilla, donde el astro argentino jugó entre el 92' y el 93', fue otro de los clubes que lo recordó con mucho cariño. "Hoy el Diego cumpliría 65 años. Feliz cumpleaños, allá donde estés @maradona", escribieron, junto a un corazón.
La AFA, en tanto, publicó un emotivo video con imágenes históricas de Maradona con la Selección Argentina, acompañado por el inolvidable relato de Víctor Hugo Morales durante el mítico gol a Inglaterra en México 1986. “Lo que es difícil jubilar es nuestro amor por vos”, fue la frase que encabezó el mensaje, que rápidamente generó miles de reacciones y comentarios de hinchas de todo el planeta.
La Liga Profesional de Fútbol (LPF) también recordó al Diez con una ilustración que reunió todas las camisetas que vistió en Argentina: Argentinos, Boca, Newell’s, Racing y Gimnasia, además de la Albiceleste. Cada tributo reflejó el cariño de un pueblo que no olvida a quien supo elevar su bandera en lo más alto del mundo.
Al igual que Conmebol, que compartió dos posteos. "Una leyenda sin igual nacía un día como hoy", escribieron en uno, con una foto de él en la Selección Argentina, mientras que en el otro pusieron "¡Qué viva el amor por Diego!", junto a un dibujo de él rodeado de margaritas y con una pelota.
Maradona, más que un jugador, fue un símbolo. Desde sus inicios humildes hasta su consagración como campeón mundial en 1986, su historia representa la del sueño argentino hecho realidad. Hoy, en su cumpleaños número 65, el fútbol volvió a detenerse para rendirle tributo al hombre que, como dice la canción, “sembró alegría en el pueblo”.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario