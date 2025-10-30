Los emotivos posteos de Dalma y Gianinna Maradona por el cumpleaños de su papá
Como cada 30 de octubre, pese a su muerte en 2020, las hijas del ídolo recordaron con profunda emoción a su padre en las redes sociales.
Este jueves 30 de octubre, Diego Armando Maradona hubiera cumplido 65 años. En la actualidad despierta el máximo recuerdo y afecto de toda la patria y el universo futbolero. Controvertido, humano, pasional, genio, único. Por motivo de su cumpleaños sus hijas Dalma y Gianinna Maradona lo homenajearon con conmovedores mensajes en las redes sociales, llenos de amor y nostalgia.
Dalma compartió una ilustración en la que se ve a una niña abrazando a un futbolista con la camiseta azul y amarilla, acompañada por una profunda frase: “Qué alegría haber compartido la vida con vos. ¡Feliz cumpleaños, papá!”, escribió la actriz en su historia de Instagram, con un fondo naranja.
Por su parte, Gianinna eligió una foto retro junto a su padre besando el Balón de Oro, con la canción El corazón sobre todo de Estelares de fondo. Sobre la imagen, expresó: “¿De verdad me ibas a mirar así? Feliz todo, pá. Te amo”.
Diego Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, debido a una insuficiencia cardíaca aguda que se produjo mientras se recuperaba en una casa del barrio San Andrés, en Tigre, tras una cirugía por un hematoma subdural. Su muerte causó una conmoción mundial y desde entonces, cada aniversario de su nacimiento se convierte en un día de recuerdo, emoción y homenajes.
Las críticas de Dalma y Gianinna Maradona por la moneda en homenaje a Diego
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció el martes la creación de la nueva moneda conmemorativa de la Copa del Mundo FIFA 2026, que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá, y desató la polémica. Sucede que, la pieza está pensada para conmemorar el segundo gol de Diego Armando Maradona contra Inglaterra en el Mundial de México ‘86, pero paradójicamente evitaron nombrar al astro del fútbol. Las críticas no tardaron en llegar, incluso las hijas del "10" alzaron la voz.
Ante la ola de críticas, desde el Banco Central le restaron importancia a la situación y descartaron que haya una polémica alrededor de la nueva moneda: "No hay nada extraño. Es un cuidado para no tener ningún problema con los derechos. No hay ninguna decisión ni política ni simbólica, solamente un tema de derechos“.
Sin embargo, Dalma y Gianinna Maradona no pasaron por alto lo sucedido e hicieron mención de la omisión del BCRA sobre el exjugador y apuntaron contra la explicación que brindaron desde el organismo.
La primera en pronunciarse fue Gianinna que posteó en su cuenta de Instagram una foto del festejo de Diego luego de marcar el tanto en el que dejó en el camino a cinco jugadores ingleses después de arrancar en su propio campo. “Lo necesitan. Lo usan. Lo ningunean y NO LO QUIEREN NOMBRAR”, escribió en la historia.
Por su parte, Dalma replicó el posteo de su hermana y sumó: “Estas cosas lo hacen cada vez más grande”.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario