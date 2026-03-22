"El fútbol argentino tiene memoria": la campaña de los clubes por el aniversario del golpe militar
En la antesala al Día de la Memoria, la Liga Profesional de Fútbol mostró su compromiso social a través del gesto de todos sus clubes.
En una jornada marcada por la emoción y el compromiso civil, el fútbol argentino se unió en un mensaje unánime. En la antesala del 24 de marzo, fecha en la que se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la totalidad de los planteles del Torneo Apertura 2026 protagonizaron un acto simbólico de gran impacto en cada uno de los estadios del país.
Antes del pitazo inicial de cada encuentro de esta fecha, todos equipos de la máxima categoría posaron frente a las cámaras con una bandera conmemorativa de diseño unificado. El mensaje, contundente y directo, rezaba: "A 50 años del Golpe Militar, el fútbol argentino tiene memoria".
La iniciativa, coordinada por la Liga Profesional de Fútbol (LPF) y la AFA, buscó reafirmar el rol social de los clubes como espacios de contención y memoria colectiva en un aniversario redondo y sensible para la historia del país.
Campaña federal del fútbol argentino en redes sociales
A lo largo de toda la jornada, las cuentas oficiales de la Liga Profesional fueron compartiendo las imágenes de los capitanes y sus equipos sosteniendo la insignia. Cada publicación fue acompañada por un texto breve pero cargado de simbolismo: "24 de Marzo. Memoria, verdad y justicia. #NuncaMás"
La respuesta en las redes no se hizo esperar, con miles de usuarios compartiendo las fotos de sus respectivos clubes y destacando la importancia de que el deporte más popular del país mantenga viva la llama del recuerdo, especialmente ante el cumplimiento de medio siglo desde el inicio de la última dictadura militar.
Desde los equipos que pelean la punta hasta los que luchan por la permanencia, no hubo distinciones de colores a la hora de levantar la bandera. Este gesto se suma a otras actividades que los clubes vienen realizando durante todo el mes de marzo, como la restitución de carnets de socios desaparecidos y actos homenaje en las sedes sociales, reafirmando que, para el fútbol argentino, la memoria es una política de Estado institucional.
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