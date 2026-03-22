"El fútbol argentino tiene memoria": la campaña de los clubes por el aniversario del golpe militar

La respuesta en las redes no se hizo esperar, con miles de usuarios compartiendo las fotos de sus respectivos clubes y destacando la importancia de que el deporte más popular del país mantenga viva la llama del recuerdo, especialmente ante el cumplimiento de medio siglo desde el inicio de la última dictadura militar.

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Desde los equipos que pelean la punta hasta los que luchan por la permanencia, no hubo distinciones de colores a la hora de levantar la bandera. Este gesto se suma a otras actividades que los clubes vienen realizando durante todo el mes de marzo, como la restitución de carnets de socios desaparecidos y actos homenaje en las sedes sociales, reafirmando que, para el fútbol argentino, la memoria es una política de Estado institucional.