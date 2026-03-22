Por caer en fake news, influencer libertario anunció su renuncia a ser hincha de Boca y es viral

Y por supuesto, al libertario creador de contenidos no dejaron de cruzarlo por su confeso negacionismo.

Este episodio deja en evidencia, una vez más, los riesgos de la inmediatez en las redes sociales. Casaretto, que suele ser muy activo en el debate político digital, quedó expuesto ante un "bait" que lo llevó a romper vínculos con su club de toda la vida por una imagen que nunca salió del plano virtual.

Hasta el momento, el influencer no ha aclarado si, tras enterarse del error, "volverá" a ser hincha de Boca o si mantendrá su nueva alianza con el Merengue.