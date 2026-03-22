Por caer en fake news, influencer libertario anunció su renuncia a ser hincha de Boca y es viral
El fanatismo "xeneize" de Fran Casaretto al parecer quedó a un lado al ver la foto, que resultó falsa, de un pañuelo de Abuelas de Plaza de Mayo en la camiseta.
El mundo de las redes sociales no da tregua, y esta vez el protagonista de un blooper viral fue el influencer libertario Fran Casaretto. En un arranque de indignación que rápidamente se le volvió en contra, el joven anunció su "renuncia" definitiva a Boca tras caer en una noticia falsa, desatando una ola de burlas y críticas por su falta de chequeo.
Todo comenzó cuando Casaretto compartió una imagen de la camiseta "xeneize" que incluía una pequeña estampa del pañuelo blanco de las Abuelas de Plaza de Mayo, supuestamente en conmemoración del 50° aniversario del golpe militar de 1976. Sin verificar la veracidad de la foto, el influencer estalló en su cuenta de X.
"Me acabo de hacer hincha del Real Madrid. Boca se puede ir a la concha de su madre. La dirigencia, la cancha, los jugadores, todos. Ensuciaron al club, lo usaron políticamente para contar la historia que el peronismo quiere. Chau. Nunca Más, Boca", sentenció de forma tajante.
La respuesta de los usuarios no se hizo esperar, y Casaretto terminó siendo cuestionado por tres frentes distintos. En primer lugar, por la falsedad de la imagen: diversos cronistas que cubren el día a día del club confirmaron que tal diseño no existe y que se trató de una edición digital (fake news).
En segundo lugar, el influencer fue blanco de críticas por la fragilidad de su fanatismo. Miles de hinchas le recordaron que el sentimiento por un club no debería estar condicionado por la postura social o política de una dirigencia de turno, y mucho menos para "mudarse" a un equipo europeo como el Real Madrid ante una supuesta discrepancia ideológica.
Y por supuesto, al libertario creador de contenidos no dejaron de cruzarlo por su confeso negacionismo.
Este episodio deja en evidencia, una vez más, los riesgos de la inmediatez en las redes sociales. Casaretto, que suele ser muy activo en el debate político digital, quedó expuesto ante un "bait" que lo llevó a romper vínculos con su club de toda la vida por una imagen que nunca salió del plano virtual.
Hasta el momento, el influencer no ha aclarado si, tras enterarse del error, "volverá" a ser hincha de Boca o si mantendrá su nueva alianza con el Merengue.
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