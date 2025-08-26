El futbolista argentino que será nuevo compañero de Neymar en Santos

Cabe destacar que Palacios estuvo cerca de continuar su carrera en el Basilea de Suiza, pero la operación no se concretó. Pese a su llegada, Santos sigue activo en el mercado: busca sumar otro defensor, con el paraguayo Alexis Duarte —actualmente en el Spartak de Moscú— como principal apuntado, además de un delantero para reforzar el ataque.

En el torneo local, el equipo de Neymar se encuentra en la 15ª posición, apenas dos puntos por encima de Vitória, que ocupa la zona roja de descenso.