El futbolista argentino que será nuevo compañero de Neymar en Santos
Tomás Palacios, surgido de Talleres y con pasado en Independiente Rivadavia, dejará Europa para sumarse al Peixe a préstamo por un año, con opción de compra.
El defensor argentino Tomás Palacios continuará su carrera en el fútbol brasileño. El zaguero de 22 años, formado en Talleres y con paso por Independiente Rivadavia, dejará Inter de Italia para sumarse a préstamo al Santos de Neymar, que lo incorporará por una temporada con una opción de compra superior a los 10 millones de euros.
Palacios, que supo demostrar un gran nivel desde su aparición en el fútbol argentino, viene de jugar en el Monza de la Serie A, donde tuvo poco rodaje y apenas disputó ocho partidos en la última campaña. Ahora, buscará ganar protagonismo en el Peixe, que atraviesa un momento complicado en el Brasileirao y pelea por salir de los puestos de descenso.
El conjunto paulista, que recientemente sufrió un fuerte apriete de su barra brava, se hará cargo del salario completo del futbolista y contará con una opción de compra al término del préstamo, según informó el periodista especializado en mercado de pases Fabrizio Romano.
El futbolista argentino que será nuevo compañero de Neymar en Santos en esta temporada
En las próximas horas, el pampeano nacido en General Pico viajará a Brasil para realizarse la revisión médica, firmar su contrato y quedar a disposición del entrenador Juan Pablo Vojvoda de cara a los próximos enfrentamientos de un equipo que necesita levantar cabeza.
Cabe destacar que Palacios estuvo cerca de continuar su carrera en el Basilea de Suiza, pero la operación no se concretó. Pese a su llegada, Santos sigue activo en el mercado: busca sumar otro defensor, con el paraguayo Alexis Duarte —actualmente en el Spartak de Moscú— como principal apuntado, además de un delantero para reforzar el ataque.
En el torneo local, el equipo de Neymar se encuentra en la 15ª posición, apenas dos puntos por encima de Vitória, que ocupa la zona roja de descenso.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario