La queja de Casper Ruud a la organización del US Open: "El olor a marihuana está por todas partes"
El noruego se mostró incómodo tras superar la primera ronda del último Grand Slam del año y cuestionó la situación dentro del complejo de Nueva York.
Casper Ruud inició con una victoria contundente su participación en el US Open 2025, superando a Sebastian Ofner por 6-1, 6-2 y 7-6 en el Louis Armstrong Stadium. El noruego, que en 2022 alcanzó la final del torneo -donde perdió ante Carlos Alcaraz-, demostró que sigue siendo un jugador sólido y constante, con herramientas para pelear por un primer título de Grand Slam.
Sin embargo, tras su triunfo, Ruud sorprendió a todos con declaraciones fuera de lo habitual para un atleta de su nivel: cuestionó la legalización del consumo de marihuana en Nueva York y cómo esta afecta a los jugadores en la cancha. En diálogo con Danmarks Radio, expresó: “El mayor defecto de Nueva York? El olor a cannabis. Está por todas partes, incluso aquí, donde se juega el torneo. Pero tenemos que aceptarlo".
"Creo que es molesto estar en la cancha mientras alguien se fuma un porro. No es divertido para los jugadores estar cansados y, al mismo tiempo, tener que inhalar el olor del hachís”, sostuvo. El tenista noruego agregó que, a menos que la ley cambie, no hay mucho que puedan hacer: “No podemos hacer nada al respecto a menos que se modifique la ley, pero dudo que eso suceda”.
Cabe recordar que el consumo recreativo de marihuana es legal en Nueva York desde 2021, pero la organización del US Open prohíbe fumar dentro del complejo. A pesar de esta norma, la presencia del olor se ha vuelto recurrente, algo que el deportista consideró un factor molesto para el rendimiento de los jugadores, especialmente durante partidos exigentes físicamente.
Más allá de esta situación, Ruud mantiene el foco en su rendimiento y en recuperar la gloria de sus mejores años. El noruego, que forma parte de la generación que creció admirando a Federer, Nadal y Djokovic, ha tenido grandes oportunidades en Grand Slam: finalista en Roland Garros y en el US Open 2022, además de repetir final en París en 2023.
A sus 25 años, sigue buscando ese primer major que lo consagre entre los grandes del tenis mundial, enfrentándose a rivales como Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, los más destacados de la actualidad.
Tras la primera ronda, el noruego dejó en claro que, pese a la incomodidad por el olor a cannabis, su atención está puesta en el torneo: “Tengo que concentrarme en mi juego y dar lo mejor en cada partido. El ambiente es parte de Nueva York, pero mi meta es avanzar y volver a una final de Grand Slam”.
