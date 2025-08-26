La queja de Casper Ruud a la organización del US Open: "El olor a marihuana está por todas partes"

Más allá de esta situación, Ruud mantiene el foco en su rendimiento y en recuperar la gloria de sus mejores años. El noruego, que forma parte de la generación que creció admirando a Federer, Nadal y Djokovic, ha tenido grandes oportunidades en Grand Slam: finalista en Roland Garros y en el US Open 2022, además de repetir final en París en 2023.

us open.jpg

A sus 25 años, sigue buscando ese primer major que lo consagre entre los grandes del tenis mundial, enfrentándose a rivales como Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, los más destacados de la actualidad.

Tras la primera ronda, el noruego dejó en claro que, pese a la incomodidad por el olor a cannabis, su atención está puesta en el torneo: “Tengo que concentrarme en mi juego y dar lo mejor en cada partido. El ambiente es parte de Nueva York, pero mi meta es avanzar y volver a una final de Grand Slam”.