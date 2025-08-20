Tremendas imágenes: Neymar enfrentó a la barra de Santos tras el mal momento
La Torcida Jovem visitó el predio del club para exigir respuestas después del 6-0 contra Vasco, y el astro brasileño quedó en el centro de las críticas.
La crisis de Santos llegó a un punto de tensión máxima tras la durísima derrota por 6-0 ante Vasco da Gama, un resultado que no solo dejó al equipo cerca de la zona de descenso, sino que también detonó un cruce directo entre la barra brava y el plantel. La Torcida Jovem se presentó en el Centro de Entrenamiento Rei Pelé para reclamar una reacción inmediata, y Neymar, figura estelar del equipo, fue el encargado de dar la cara frente a los hinchas.
El astro brasileño intentó mostrarse como referente y calmar los ánimos en una charla que rápidamente subió de tono. Los barras lo interpelaron con dureza, apuntando a su reciente llanto tras la goleada sufrida en Río de Janeiro. “Eres la estrella del equipo, uno de los mejores del mundo. Si vos lloras, imaginate cómo se sienten los demás”, le reprocharon, cuestionando su capacidad para transmitir fortaleza en un momento crítico.
Ney, que días atrás había criticado los ataques de los fanáticos contra los jugadores, trató de poner paños fríos y coincidió en la necesidad de cambiar la imagen. Sin embargo, quedó en evidencia que la relación con la hinchada atraviesa un momento delicado. Para los líderes de la Torcida, el crack no estaría ejerciendo la autoridad suficiente dentro del vestuario en una etapa donde el equipo necesita firmeza.
El Santos de Neymar está pasando un mal momento en el Brasileirao
En medio de la presión, la dirigencia de Santos tomó medidas inmediatas: despidió al entrenador Cleber Xavier y todo indica que Jorge Sampaoli es el principal candidato para asumir, respaldado tanto por la dirigencia como por los hinchas, que corearon su nombre durante el partido frente a Vasco.
El club ocupa actualmente la 15ª posición en el Brasileirao, con apenas dos puntos de margen respecto a la zona de descenso y a tres de puestos de clasificación a la Copa Sudamericana. El futuro inmediato es incierto, pero lo que está claro es que Santos se juega mucho más que un campeonato: la permanencia en la élite del fútbol brasileño y la credibilidad de un proyecto que buscó resurgir con la vuelta de Neymar.
El astro, en este contexto, deberá demostrar que puede liderar no solo desde lo futbolístico, sino también desde lo emocional, en un equipo golpeado que lucha por no repetir la pesadilla del descenso.
