Tremendas imágenes: Neymar enfrentó a la barra de Santos tras el mal momento

barra santos neymar

El club ocupa actualmente la 15ª posición en el Brasileirao, con apenas dos puntos de margen respecto a la zona de descenso y a tres de puestos de clasificación a la Copa Sudamericana. El futuro inmediato es incierto, pero lo que está claro es que Santos se juega mucho más que un campeonato: la permanencia en la élite del fútbol brasileño y la credibilidad de un proyecto que buscó resurgir con la vuelta de Neymar.