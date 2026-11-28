De esta manera, el entrenador buscó dejar en claro que su propuesta combina distintos aspectos de la conducción. La confianza y el diálogo forman parte de su trabajo cotidiano, pero también lo hacen la disciplina, la responsabilidad y la capacidad de tomar decisiones difíciles cuando el rendimiento del equipo lo requiere.

El mensaje llegó en una semana importante para los Diablos Rojos, que este sábado tendrán que recibir a Brentford en Old Trafford. El compromiso marcará el primer partido de Pochettino como local desde que asumió el cargo, luego de su salida de la selección de Estados Unidos para ponerse al frente del conjunto inglés.

Hasta el momento, el argentino acumula dos presentaciones desde su desembarco en Manchester: una dura derrota por 4-0 frente a Liverpool por la Premier League y un empate 2-2 ante Sporting de Lisboa por la Champions League. Dos resultados que reflejan el desafío que tiene por delante en una institución acostumbrada a competir por los principales objetivos.

En ese contexto, Pochettino también deberá trabajar sobre el funcionamiento colectivo y la convivencia dentro del plantel. Su intención es construir un grupo capaz de responder a las exigencias deportivas sin que las relaciones personales se conviertan en un problema. Por eso, lejos de considerar que el buen trato implica una pérdida de autoridad, el entrenador sostiene que ambas cuestiones pueden convivir y que la verdadera fortaleza de un conductor está en saber cuándo acompañar y cuándo exigir.