Mauricio Pochettino salió al cruce de las críticas y lanzó una contundente frase sobre su forma de dirigir
El entrenador argentino respondió a los cuestionamientos sobre su vínculo con los futbolistas y marcó una diferencia entre el buen trato y la falta de autoridad.
Mauricio Pochettino decidió dejar en claro cuál es su postura al frente de Manchester United y salió al cruce de quienes consideran que su estilo de conducción se volvió demasiado permisivo. El director técnico argentino defendió su metodología de trabajo y remarcó que mantener una buena relación con los jugadores no significa resignar firmeza ni dejar de lado las exigencias.
La aclaración llegó durante la conferencia de prensa previa al encuentro frente a Brentford, en medio de los cuestionamientos que había realizado Jamie Redknapp, ex futbolista inglés con pasado en Liverpool, Tottenham, Southampton y Bournemouth. El ex mediocampista había comparado la actualidad del entrenador con sus anteriores experiencias en la Premier League y consideró que ahora muestra una personalidad más blanda.
Sin que mediara una consulta directa sobre el tema, Pochettino aprovechó la conferencia para establecer su posición y diferenciar dos conceptos que, según explicó, no deberían confundirse. “A veces confundimos dos palabras que quizás parecen similares: amable y bueno”, expresó. Y, para despejar cualquier interpretación sobre su carácter, insistió: “No soy amable. No soy amable. Tenemos que ser buenos. Eso es distinto”.
La respuesta de Mauricio Pochettino a las críticas
Los comentarios de Redknapp habían tomado trascendencia luego de su participación en el programa The Overlap, donde manifestó que percibía un cambio en la personalidad del entrenador desde su llegada a Manchester United. A su entender, el argentino había dejado atrás parte de la intensidad y la exigencia que lo distinguieron durante sus ciclos en Southampton y Tottenham.
Aunque no lo mencionó directamente, Pochettino respondió a ese planteo al explicar cómo entiende el manejo de un vestuario. Para el técnico, la cercanía con sus dirigidos no representa un obstáculo a la hora de establecer límites, corregir errores o reclamar mejores resultados. “Sabemos cuándo debemos exigir, cuándo debemos ser fuertes y cuándo debemos construir algo para mejorar el ambiente y las relaciones”, sostuvo.
De esta manera, el entrenador buscó dejar en claro que su propuesta combina distintos aspectos de la conducción. La confianza y el diálogo forman parte de su trabajo cotidiano, pero también lo hacen la disciplina, la responsabilidad y la capacidad de tomar decisiones difíciles cuando el rendimiento del equipo lo requiere.
El mensaje llegó en una semana importante para los Diablos Rojos, que este sábado tendrán que recibir a Brentford en Old Trafford. El compromiso marcará el primer partido de Pochettino como local desde que asumió el cargo, luego de su salida de la selección de Estados Unidos para ponerse al frente del conjunto inglés.
Hasta el momento, el argentino acumula dos presentaciones desde su desembarco en Manchester: una dura derrota por 4-0 frente a Liverpool por la Premier League y un empate 2-2 ante Sporting de Lisboa por la Champions League. Dos resultados que reflejan el desafío que tiene por delante en una institución acostumbrada a competir por los principales objetivos.
En ese contexto, Pochettino también deberá trabajar sobre el funcionamiento colectivo y la convivencia dentro del plantel. Su intención es construir un grupo capaz de responder a las exigencias deportivas sin que las relaciones personales se conviertan en un problema. Por eso, lejos de considerar que el buen trato implica una pérdida de autoridad, el entrenador sostiene que ambas cuestiones pueden convivir y que la verdadera fortaleza de un conductor está en saber cuándo acompañar y cuándo exigir.
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