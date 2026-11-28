El astrólogo que anticipó los títulos de Argentina y Boca hizo su pronóstico para Estudiantes
Federico Pertusati, quien había vaticinado las consagraciones de la Selección argentina y el Xeneize, analizó las cartas astrales de los entrenadores y se inclinó por el Pincha para la final ante Palmeiras en Montevideo.
La final de la Copa Libertadores entre Estudiantes y Palmeiras también tiene su pronóstico astrológico. Federico Pertusati, el especialista que había anticipado los títulos de la Selección argentina en el Mundial 2022 y de Boca en la Copa Sudamericana, volvió a meterse en el mundo del fútbol y dio su veredicto para la definición de este sábado en Montevideo.
En declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas, el astrólogo explicó que analizó las cartas de los entrenadores de ambos equipos y encontró algunos indicadores que lo llevaron a inclinarse por el conjunto platense. "Me inclino por Estudiantes como campeón de América", aseguró, aunque reconoció que se trata de una predicción más difícil que las anteriores.
Pertusati puso especial atención en la situación de Abel Ferreira, entrenador de Palmeiras, y consideró que atraviesa un ciclo astrológico complicado. Si bien destacó que el portugués tiene algunos tránsitos favorables para la final, advirtió que eso no necesariamente significa que vaya a conseguir el título.
Del lado de Estudiantes, encontró señales particulares en la carta de Alexander Medina y también destacó la situación de Guido Carrillo, capitán del equipo. En contrapartida, mencionó a Marcos Rojo como uno de los futbolistas que podría atravesar dificultades durante el encuentro.
Otro de los aspectos que llamó su atención fue la coincidencia astrológica entre la final de este sábado y la consagración del Pincha en la Libertadores de 1968, también en Montevideo. Según explicó, la Luna estará en Leo, un signo que relacionó con la identidad del club platense y su apodo de León. "La final de la Sudamericana fue con Luna en Aries y Boca es un club ariano. Esta Libertadores se juega con Luna en Leo y Estudiantes es un club leonino y se lo conoce como el león", argumentó.
Finalmente, pese a reconocer que encontró indicadores contradictorios en el análisis de ambos entrenadores, el especialista mantuvo su postura y se la jugó por el equipo argentino. "Mi conclusión es que Estudiantes tiene más posibilidades astrológicas de ganar la Libertadores. Me juego por el Pincha como campeón de América", concluyó.
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