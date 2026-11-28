Otro de los aspectos que llamó su atención fue la coincidencia astrológica entre la final de este sábado y la consagración del Pincha en la Libertadores de 1968, también en Montevideo. Según explicó, la Luna estará en Leo, un signo que relacionó con la identidad del club platense y su apodo de León. "La final de la Sudamericana fue con Luna en Aries y Boca es un club ariano. Esta Libertadores se juega con Luna en Leo y Estudiantes es un club leonino y se lo conoce como el león", argumentó.