Pasó de Independiente a la Premier, se nacionalizó mexicano y se retiró: hoy vende pizzas
Goleador nato, su talento lo llevó a disputar grandes competencias internacionales con la "Tri". Conocé todos los detalles en la nota.
Matías Vuoso dejó una huella particular en el fútbol mexicano. Goleador nato y con talento único que le permitió jugar en las mejores ligas del mundo, el exdelantero pasó sin escalas de Independiente a la Premier League, aunque su mejor versión se vio cuando defendió los colores del Santos Laguna.
Luego de una extensa trayectoria plagada de éxito, presión y obligaciones, se alejó del ritmo frenético del deporte y se reinventó en la gastronomía.
Matías Vuoso y su paso por el fútbol
Vuoso se formó en Banfield de Mar del Plata, pero fue captado por Independiente, donde dio sus primeros pasos en el profesionalismo. Su proyección lo llevó a Europa y tuvo un breve paso por el Manchester City, aunque no logró afianzarse en la Premier League.
Su verdadero despegue llegó en México. Con la camiseta de Santos Laguna mostró su mejor versión y se transformó en uno de los delanteros más efectivos del torneo. Ese rendimiento lo llevó a recorrer varios equipos importantes del país: América, Atlas, Cruz Azul, Chiapas y Correcaminos.
Ya en el tramo final de su carrera, regresó a la Argentina para defender los colores de Talleres, poniendo fin a un largo recorrido con 188 goles en 571 partidos oficiales. Nacionalizado mexicano, también participó en Eliminatorias para el Mundial 2010 y formó parte del plantel que jugó la Copa América 2015.
Su vida después del retiro
Si bien tuvo un breve paso por el showbol luego de colgar los botines, Vuoso se alejó del fútbol y se dedicó a la gastronomía. En este nuevo ámbito abrió “Emilianos Pizzas y Ensaladas”, un emprendimiento con el que encontró tranquilidad y estabilidad, lejos de las presiones del deporte.
