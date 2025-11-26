Pasó de Independiente a la Premier, se nacionalizó mexicano y se retiró: hoy vende pizzas

Matías Vuoso y su paso por el fútbol

Mexico Vuoso Con la camiseta de México, el exdelantero jugó la Copa América 2015.

Vuoso se formó en Banfield de Mar del Plata, pero fue captado por Independiente, donde dio sus primeros pasos en el profesionalismo. Su proyección lo llevó a Europa y tuvo un breve paso por el Manchester City, aunque no logró afianzarse en la Premier League.