Fue una leyenda en el fútbol, llegó a ser millonario pero terminó en la quiebra
Goleador nato, fue uno de los delanteros más temidos de Brasil, pero los problemas personales lo llevaron a la oscuridad. ¿De quién se trata?
Para muchos futbolistas, jugar en Europa es sinónimo de tocar el cielo: es el lugar donde la fama y los contratos millonarios aseguran estabilidad de por vida. Pero no todos los que llegan logran sostener ese sueño. Aílton Gonçalves, exatacante brasileño que dejó una gran imagen en el fútbol alemán, es uno de los pocos casos que desmienten este mito de la riqueza eterna.
Tras una carrera marcada por el éxito, terminó enfrentándose a un golpe inesperado: la pérdida total de su patrimonio y la necesidad de reconstruirse desde cero. Lo cierto es que los problemas personales lo llevaron a la oscuridad, haciendo que su gran camino en el deporte pase a segundo plano.
La historia de Aílton Gonçalves y su paso por el fútbol
Su desembarco en el fútbol alemán no tuvo un inicio brillante: en su primer curso apenas pudo celebrar dos tantos. Aun así, el Werder Bremen apostó por él al ver que su talento era innegable y que, con tiempo, podía explotar.
La apuesta rindió frutos. Para su cuarta campaña, Gonçalves ya era una figura consolidada: se adueñó del título de goleador de la Bundesliga con 28 conquistas y se transformó en uno de los pilares del Werder Bremen, conjunto con el que levantó la Copa de Alemania.
Tras ese salto, llegó su paso por el Schalke 04, donde permaneció apenas una temporada antes de emprender una nueva aventura en el Besiktas de Turquía. Allí volvieron a aparecer las irregularidades en su rendimiento, generando dudas sobre su continuidad dentro de las canchas.
Lo que sucedió con su fortuna
Tras su paso por el Besiktas, el nivel de Aílton cayó y regresó a Río Branco, donde sus problemas personales y financieros estallaron, al punto de perder toda su fortuna por gastos excesivos.
Sin embargo, cuando estaba en su momento más difícil, apareció nuevamente el Werder Bremen y le organizó un partido homenaje que le devolvió el apoyo de la gente y le dio el impulso económico necesario para empezar de nuevo.
