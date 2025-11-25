Fue una leyenda en el fútbol, llegó a ser millonario pero terminó en la quiebra

Lo que sucedió con su fortuna

Tras su paso por el Besiktas, el nivel de Aílton cayó y regresó a Río Branco, donde sus problemas personales y financieros estallaron, al punto de perder toda su fortuna por gastos excesivos.

Sin embargo, cuando estaba en su momento más difícil, apareció nuevamente el Werder Bremen y le organizó un partido homenaje que le devolvió el apoyo de la gente y le dio el impulso económico necesario para empezar de nuevo.