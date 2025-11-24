El gran goleador en la historia de los Mundiales que marcó una época: de quién se trata

No obstante, la carrera de Fontaine se vio abruptamente truncada. Dos graves fracturas en su pierna izquierda, sufridas entre 1960 y 1961, lo obligaron a colgar los botines a los 29 años. Aunque su paso por el fútbol fue breve, su récord y su legado lo convirtieron en uno de los grandes delanteros en la historia del deporte.