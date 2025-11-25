Se realizó la primera edición de la FUTCON, el festival de cultura futbolera de Latinoamérica
Con gran éxito se llevó adelanta la primera edición de la FUTCON en Ciudad Cultural Konex.
La FUTCON celebró su primera edición y, durante dos jornadas, el 22 y 23 de noviembre en Ciudad Cultural Konex, se transformó en el punto de encuentro de una comunidad diversa, entusiasta y profundamente conectada con el universo cultural del fútbol. Auditorios llenos, espacios en movimiento y un público con ganas de descubrir, compartir y celebrar marcaron el pulso de esta primera edición.
Más que un inicio, fue la confirmación de un espacio llamado a crecer junto a una comunidad que lo estaba esperando. Más de 3.500 personas participaron del festival, junto a 32 feriantes, 15 publicaciones internacionales, 20 artistas en la muestra, 26 referentes en charlas, paneles y presentaciones, y 12 conferencistas que terminaron de definir la identidad de un nuevo territorio cultural.
FUTCON contó con Mama Hungara como main sponsor, el apoyo de MH Live, el acompañamiento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y una red de aliados estratégicos integrada por Trimarchi, Where is Football, Football for the Goals, Love Fútbol y Akian, quienes contribuyeron a potenciar el alcance y la visión del festival.
El festival propuso un recorrido que combinó conferencias, paneles, muestras, ferias y música en vivo, invitando a mirar al fútbol desde la creatividad, la sensibilidad artística y las nuevas narrativas. Las conferencias reunieron a figuras centrales del ecosistema creativo global. Entre ellas, el legendario diseñador de Nike Drake Ramberg; el colectivo fotográfico Cuerpas Reales, Hinchas Reales; el diseñador de camisetas Martín Tibabuzo; el emprendedor de 23 años Tomás Machuca (Fenikks); y el estudio Kudos, referente en comunicación visual deportiva. También participaron Luis Callegari, creador de la camiseta argentina campeona del mundo en 2022; Antonello Colaps, Director Creativo del proyecto artístico/futbolero Coppa Pizzería; Eric Beard, ex Director Creativo de EA Sports; los responsables del archivo fotográfico de Daniela D’Adamo; el director Ariel Winograd; y la diseñadora de indumentaria Agoshida, quien coronó su participación con un desfile que celebró la fusión entre moda, identidad y cultura futbolera.
La propuesta artística incluyó una muestra curada por Marcos Krämer y Joaquín Barrera con obras de artistas contemporáneos de todo el país, además de una feria que reunió camisetas, publicaciones, objetos coleccionables y proyectos creativos. El Museo de la FUTCON exhibió camisetas y dibujos de Drake Ramberg, fotografías de Daniela D’Adamo, y del colectivo Cuerpas Reales, y colecciones privadas de botines y banderines.
El espíritu celebratorio del festival se potenció con la música: Conociendo Rusia brindó un show especial el sábado, mientras que Bandalos Chinos presentó un set electroacústico el domingo.
Para Lisandro Ramos, Director Ejecutivo de FUTCON: “lo que sucedió en esta primera edición confirma una intuición: FUTCON nació para abrir un lugar donde la pasión futbolera pueda dialogar con la creatividad y la innovación. Esta primera edición nos mostró que ese encuentro no sólo era necesario, sino inevitable”.
De esta manera, FUTCON queda oficialmente inaugurada como un nuevo territorio cultural en Latinoamérica: un espacio donde el fútbol se piensa, se experimenta, se diseña y se celebra desde múltiples lenguajes. Una comunidad encontró su lugar —y este es apenas el comienzo.
