Se realizó la primera edición de la FUTCON, el festival de cultura futbolera de Latinoamérica

El espíritu celebratorio del festival se potenció con la música: Conociendo Rusia brindó un show especial el sábado, mientras que Bandalos Chinos presentó un set electroacústico el domingo.

Para Lisandro Ramos, Director Ejecutivo de FUTCON: “lo que sucedió en esta primera edición confirma una intuición: FUTCON nació para abrir un lugar donde la pasión futbolera pueda dialogar con la creatividad y la innovación. Esta primera edición nos mostró que ese encuentro no sólo era necesario, sino inevitable”.

De esta manera, FUTCON queda oficialmente inaugurada como un nuevo territorio cultural en Latinoamérica: un espacio donde el fútbol se piensa, se experimenta, se diseña y se celebra desde múltiples lenguajes. Una comunidad encontró su lugar —y este es apenas el comienzo.