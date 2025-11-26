Se viene un nuevo "evento de tormentas fuertes": cuándo llegan y cómo impactarán en Buenos Aires

Provincia de Buenos Aires: Se ubica dentro de las áreas con mayor probabilidad de recibir tormentas de intensidad moderada a fuerte . La combinación del calor previo, la alta humedad y la dinámica atmosférica favorecerá la formación de núcleos que podrían dejar acumulados importantes de precipitación.

Otras zonas afectadas: El sistema también impactará fuertemente en La Pampa, Córdoba, San Luis, Santa Fe y Entre Ríos.

Si bien entre jueves y viernes ya podrían observarse focos aislados, el modelo de referencia ECMWF indica que la situación se extenderá durante todo el fin de semana.

Además, el desplazamiento hacia el norte involucrará también al NEA y al NOA (Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy).

image Mapa de temperaturas en la Argentina. Fuente: Meteored.

Descenso abrupto de las temperaturas tras las lluvias y tormentas

Siempre según el informe del sitio Meteored, una vez que el sistema frontal termine de avanzar, se producirá un cambio brusco de masa de aire. Entre el lunes y el martes próximos, el ingreso de aire frío desde el sur impulsará un marcado descenso térmico.

Este cambio será particularmente notorio en la franja central, donde las temperaturas podrían ubicarse por debajo de los valores normales.

Este contraste entre el calor extremo previo y el frío posterior es una característica típica de la primavera. El fin de semana se presentará con inestabilidad generalizada y un posterior quiebre de las altas temperaturas.