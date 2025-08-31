El futbolista que dejó su carrera a los 26 años a causa de una lesión
Tenía todo para convertirse en uno de los mejores jugadores de España, pero los problemas de espalda lo pusieron contra las cuerdas. ¿De quién se trata?
Álvaro Domínguez supo convertirse en pieza clave del Atlético de Madrid al conquistar diferentes títulos, como la UEFA Europa League. Sin embargo, una lesión en la espalda lo obligó a retirarse a los 26 años, cuando todavía tenía mucho por dar en el mundo del fútbol.
Entre 2015 y 2019, el español se sometió a cinco cirugías con el objetivo de recuperarse y dar todo dentro del campo de juego, pero el dolor fue más fuerte y lo obligó a colgar los botines. Lejos de rendirse, decidió reinventarse fuera de las canchas, encontrando un nuevo camino vinculado al deporte, pero desde una perspectiva diferente.
Álvaro Domínguez y su paso por el fútbol
Domínguez debutó en el Atlético de Madrid a los 19 años, nada menos que en un partido de Champions League ante el Liverpool. Su personalidad y solidez defensiva lo llevaron a consolidarse en un plantel repleto de figuras y a sumar títulos en una de las etapas más gloriosas del club.
Sin embargo, las lesiones en la espalda aparecieron de pronto y comenzaron a condicionar su carrera. Durante varios años luchó contra el dolor, pasando por cinco operaciones con la esperanza de volver a su mejor nivel. Pero el esfuerzo no alcanzó y, a los 26 años, se vio obligado a retirarse, poniendo fin a un recorrido que pudo haber sido mucho más largo.
Su vida después del retiro
Tras retirarse de manera prematura, Domínguez enfrentó la difícil transición fuera del fútbol. Con el apoyo de su entorno íntimo, encontró un nuevo rumbo: se volcó a la formación de jóvenes jugadores y a proyectos vinculados al deporte. Este nuevo rumbo en su vida le permitió estar cerca de su pasión y brindarles a los más pequeños las herramientas para crecer.
