El futbolista que dejó su carrera a los 26 años a causa de una lesión

Sin embargo, las lesiones en la espalda aparecieron de pronto y comenzaron a condicionar su carrera. Durante varios años luchó contra el dolor, pasando por cinco operaciones con la esperanza de volver a su mejor nivel. Pero el esfuerzo no alcanzó y, a los 26 años, se vio obligado a retirarse, poniendo fin a un recorrido que pudo haber sido mucho más largo.