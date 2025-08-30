El reconocido jugador que volvió del retiro y participa en el fútbol bonaerense

Tras varios años en el exterior, volvió al fútbol argentino y jugó en Defensa y Justicia, Independiente, Banfield y Almagro, donde se retiró en 2021, cerrando una carrera destacada a nivel nacional e internacional.

Su vida después del retiro

Tras retirarse en 2021, Gutiérrez siempre se mantuvo vinculado al fútbol, deporte que lo acompañó durante diferentes etapas de su vida. Años después, a los 41, decidió volver a jugar en su ciudad natal, incorporándose a Las Toninas en la Liga de La Costa, el club que siempre tuvo un lugar especial en su corazón.