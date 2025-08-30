El reconocido jugador que volvió del retiro y participa en el fútbol bonaerense
Luchador nato, este exjugador pasó por la Premier League y diferentes equipos del fútbol argentino. ¿De quién se trata?
Jonás Gutiérrez es sinónimo de lucha y sacrificio. Estos valores, que absorbió de pequeño durante su crianza, le permitieron sobreponerse a los diferentes obstáculos que el fútbol y la vida le pusieron en el camino. Apadrinado por Diego Armando Maradona durante el Mundial de Sudáfrica 2010, "El Galgo" jugó en la Premier League y en diversos equipos del fútbol argentino.
Sin embargo, cuando nadie lo esperaba, anunció s regreso al verde césped en una liga amateur de su ciudad natal. Su último equipo profesional fue Almagro, en 2021, donde cerró su extensa carrera repleta de logros y alegrías.
Jonás Gutiérrez y su paso por el fútbol
Gutiérrez debutó en Vélez Sarsfield a comienzos de los 2000 y pronto llamó la atención de Europa. Su primer paso fue el Mallorca en España, y luego brilló en el Newcastle United, donde se consolidó como figura entre 2008 y 2015.
También representó a Argentina en el Mundial 2010, compartiendo equipo con Lionel Messi y Javier Mascherano, aunque el sueño de aquel seleccionado se esfumó en cuartos de final, tras caer ante la poderosa Alemania.
Tras varios años en el exterior, volvió al fútbol argentino y jugó en Defensa y Justicia, Independiente, Banfield y Almagro, donde se retiró en 2021, cerrando una carrera destacada a nivel nacional e internacional.
Su vida después del retiro
Tras retirarse en 2021, Gutiérrez siempre se mantuvo vinculado al fútbol, deporte que lo acompañó durante diferentes etapas de su vida. Años después, a los 41, decidió volver a jugar en su ciudad natal, incorporándose a Las Toninas en la Liga de La Costa, el club que siempre tuvo un lugar especial en su corazón.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario