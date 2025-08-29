El ex campeón de América con Uruguay que jugó en River y hoy trabaja en un municipio
Sinónimo de campeón, este exjugador se alzó con la Libertadores con Peñarol en la década del 80. ¿De quién se trata?
Alfonso Domínguez es sinónimo de Sudamérica. Su paso por grandes clubes del fútbol sudamericano, entre los que se destacan River y Peñarol, le permitieron ingresar en las páginas más importantes de la Conmebol. Lo cierto es que se alzó con innumerables títulos, entre los que se destacan la Copa Libertadores y Copa América en 1987.
Sin embargo, al colgar los botines con tan solo 35 años, decidió reinventarse en su pueblo natal, Durazno. Si bien sigue ligado al deporte, ahora está lejos de las cámaras y flashes que lo persiguieron durante su exitosa y codiciada carrera.
Alfonso Domínguez y su paso por el fútbol
La carrera de Domínguez comenzó a mediados de los años 80, cuando debutó en el "Carbonero" y rápidamente se transformó en uno de los pilares del plantel. Su gran rendimiento le permitió ganar diversos títulos, como títulos locales y el la Copa Libertadores de 1987.
Ese mismo año trasladó su rendimiento al plano internacional con la camiseta de la Selección de Uruguay. En la Copa América disputada en Argentina fue parte fundamental del plantel que terminó levantando el trofeo, consolidando su lugar en la historia de la selección uruguaya.
A comienzos de los 90, Domínguez cruzó el Río de la Plata para reforzar a River. Allí se ganó el cariño por su estilo de juego aguerrido dentro del verde césped. Además, sumó un título en sus vitrinas, aunque volvió a Uruguay para jugar en Nacional y cerró su carrera en Huracán Buceo.
Su vida después del retiro
Tras retirarse, Domínguez regresó a Durazno para llevar una vida más tranquila, cerca de su familia. Si bien sigue ligado al deporte, lo hace desde un área completamente diferente: trabaja en la Dirección de Deportes de su municipio y es entrenador del club de su barrio.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario