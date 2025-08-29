El ex campeón de América con Uruguay que jugó en River y hoy trabaja en un municipio

A comienzos de los 90, Domínguez cruzó el Río de la Plata para reforzar a River. Allí se ganó el cariño por su estilo de juego aguerrido dentro del verde césped. Además, sumó un título en sus vitrinas, aunque volvió a Uruguay para jugar en Nacional y cerró su carrera en Huracán Buceo.

Su vida después del retiro

Tras retirarse, Domínguez regresó a Durazno para llevar una vida más tranquila, cerca de su familia. Si bien sigue ligado al deporte, lo hace desde un área completamente diferente: trabaja en la Dirección de Deportes de su municipio y es entrenador del club de su barrio.