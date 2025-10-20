El futbolista que pasó de estar en Boca y San Lorenzo a tener un trabajo en otro rubro
Campeón de la Libertados y con un extenso paso por el fútbol argentino, este exfutbolista colgó los botines y se metió en el mundo de la seguridad. ¿De quién se trata?
Edilio Cardoso creció en Brasil soñando con vestir los colores azul y oro de Boca. Desde chico, seguía al cuadro "Xeneize" a través de la televisión y tenía un solo objetivo: jugar en La Bombonera. Su talento y perseverancia le permitieron cumplir el sueño durante la década del 2000, una de las épocas doradas de la institución argentina.
Aunque alcanzó la gloria al consagrarse campeón de la Copa Libertadores bajo la dirección de Carlos Bianchi, su camino en Boca fue breve. La falta de continuidad lo llevó a buscar minutos en otros equipos del fútbol argentino y, tras su retiro, regresó a su tierra natal para dedicar su vida lejos del verde césped.
Edilio Cardoso y su paso por el fútbol
Olivera inició su recorrido en el Club Flamenghino de Alegrete, donde desde muy joven destacó por su velocidad y habilidades con el balón. Su talento lo llevó a cruzar la frontera a los 18 años para integrarse a las divisiones juveniles de Boca, dando un gran paso hacia el fútbol profesional.
Debutó en la Primera División en 2003, coincidiendo con la histórica conquista de la Libertadores, y aunque su participación fue limitada, compartió vestuario con figuras como Roberto Abbondanzieri y Carlos Tevez.
En busca de más continuidad, pasó por Estudiantes de Buenos Aires y Defensores de Belgrano. Luego de varias temporadas en alza, recaló en San Lorenzo bajo la dirección de Héctor Veira, aunque su irregularidad lo obligó a salir en busca de minutos.
Su carrera también tuvo un breve paso por Colombia para Boyacá Chicó y Real Cartagena. No obstante, regresó a Argentina para continuar su recorrido en el ascenso con Almirante Brown, Barracas Central y Berazategui. En 2018, las lesiones llevaron a Olivera a colgar los botines, poniendo fin a su trayectoria profesional.
Su vida después del retiro
Tras retirarse del fútbol, Edilio regresó a Brasil y se instaló en Florianópolis, donde pasó por trabajos de construcción y repartos hasta conseguir estabilidad como guardia de seguridad nocturno. Lejos de las canchas, encontró un estilo de vida tranquilo y cercano a su familia.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario