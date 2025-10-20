El futbolista que pasó de estar en Boca y San Lorenzo a tener un trabajo en otro rubro

En busca de más continuidad, pasó por Estudiantes de Buenos Aires y Defensores de Belgrano. Luego de varias temporadas en alza, recaló en San Lorenzo bajo la dirección de Héctor Veira, aunque su irregularidad lo obligó a salir en busca de minutos.

Su carrera también tuvo un breve paso por Colombia para Boyacá Chicó y Real Cartagena. No obstante, regresó a Argentina para continuar su recorrido en el ascenso con Almirante Brown, Barracas Central y Berazategui. En 2018, las lesiones llevaron a Olivera a colgar los botines, poniendo fin a su trayectoria profesional.

Su vida después del retiro

Tras retirarse del fútbol, Edilio regresó a Brasil y se instaló en Florianópolis, donde pasó por trabajos de construcción y repartos hasta conseguir estabilidad como guardia de seguridad nocturno. Lejos de las canchas, encontró un estilo de vida tranquilo y cercano a su familia.