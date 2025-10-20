Muy picante: Arturo Vidal festejó la derrota argentina en el Mundial Sub-20

Mientras tanto, la final en Santiago de Chile dejó un sabor agridulce para el equipo de Diego Placente. Argentina tuvo el control del juego durante gran parte del encuentro, pero no pudo vulnerar la férrea defensa marroquí. Marruecos, con un planteo efectivo y contundente, aprovechó sus oportunidades y se consagró campeón mundial juvenil por primera vez en su historia.

La derrota de la Sub-20 generó múltiples reacciones en redes sociales: desde los mensajes de apoyo de Lionel Messi y otros referentes, hasta la burla de Vidal, que volvió a colocarse en el centro de la escena por su tendencia a avivar las rivalidades regionales. Aun así, el reconocimiento general al desempeño argentino prevaleció sobre la provocación, reafirmando el orgullo por una camada que promete dar grandes pasos en el futuro cercano.