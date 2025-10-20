Muy picante: Arturo Vidal festejó la derrota argentina en el Mundial Sub-20
El mediocampista chileno compartió en sus redes sociales el segundo gol de Marruecos ante la Albiceleste y provocó enojo entre los hinchas argentinos.
El final del Mundial Sub-20 en Chile no solo dejó la consagración histórica de Marruecos, sino también una nueva polémica en torno a Arturo Vidal. El experimentado mediocampista chileno, actualmente en Colo Colo, publicó una historia en Instagram celebrando el segundo gol del conjunto africano ante la Selección Argentina, un gesto que generó revuelo inmediato en redes sociales.
En la publicación, Vidal mostró la repetición del tanto de Yassir Zabiri -autor de los dos goles en la final- acompañado de emojis de aplausos, corazones y la bandera de Marruecos, en lo que fue interpretado como una clara provocación hacia los argentinos. El mensaje se viralizó en minutos y provocó una oleada de comentarios de hinchas que recordaron las rivalidades históricas entre ambos países en competiciones sudamericanas.
El gesto del “Rey Arturo” sorprendió incluso en el entorno futbolístico chileno, donde algunos medios remarcaron el tono innecesario del posteo. No es la primera vez que el jugador genera controversia con sus declaraciones o publicaciones vinculadas a la Albiceleste: en el pasado ya había tenido cruces mediáticos con futbolistas argentinos y declaraciones picantes en la previa de duelos por Copa América y eliminatorias.
Mientras tanto, la final en Santiago de Chile dejó un sabor agridulce para el equipo de Diego Placente. Argentina tuvo el control del juego durante gran parte del encuentro, pero no pudo vulnerar la férrea defensa marroquí. Marruecos, con un planteo efectivo y contundente, aprovechó sus oportunidades y se consagró campeón mundial juvenil por primera vez en su historia.
La derrota de la Sub-20 generó múltiples reacciones en redes sociales: desde los mensajes de apoyo de Lionel Messi y otros referentes, hasta la burla de Vidal, que volvió a colocarse en el centro de la escena por su tendencia a avivar las rivalidades regionales. Aun así, el reconocimiento general al desempeño argentino prevaleció sobre la provocación, reafirmando el orgullo por una camada que promete dar grandes pasos en el futuro cercano.
