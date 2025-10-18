El exjugador de Boca que pasó por la Juventus y hoy juega en Bolivia: de quién se trata
Llegó a ser una de las grandes promesas del fútbol argentino, pero su carrera estuvo marcada por los altibajos. ¿De quién se trata?
El fútbol argentino es cuna de talentos desde tiempos inmemoriales, aunque no todos logran consolidarse en la élite. Guido Vadalá fue uno de esos casos: su arranque prometedor en las divisiones juveniles de Boca Juniors lo catapultaron como una de las grandes promesas del deporte, aunque nunca se consolidó en la máxima categoría.
Su carrera tomó un giro inesperado cuando formó parte de la operación que llevó a Carlos Tevez al "Xeneize", lo que lo llevó a un gigante europeo con apenas un puñado de minutos. En la actualidad, Vadalá juega en Blooming de Bolivia, luego de un extenso paso por la B Nacional.
Guido Vadalá y su paso por el fútbol
Vadalá comenzó su camino en Boca, haciendo su primera aparición en un amistoso de verano en 2014, aunque tuvo que esperar hasta 2015 para debutar oficialmente en un partido de Copa Libertadores ante Palestino.
A pesar del potencial que mostraba de joven, no logró consolidarse en el primer equipo y, en 2015, fue parte de una operación que facilitó el regreso de Tevez al club de sus amores.
Su destino estaba en Europa, más precisamente a la Juventus, donde estuvo en el equipo juvenil y nunca llegó a debutar en la Serie A. Tras esta breve experiencia, volvió al "Xeneize" en 2016, pero la fuerte competencia por su puesto le cerró las puertas, por lo que decidió buscar oportunidades en otros equipos.
Por este motivo, el delantero inició una serie de préstamos que lo llevaron a recorrer distintos clubes y países de América. Pasó por Unión de Santa Fe, luego por Universidad de Concepción en Chile, Deportes Tolima en Colombia y Charlotte en Estados Unidos, buscando continuidad y oportunidad para relanzar su carrera.
Su paso por el ascenso argentino
Tras su paso frustrante por el fútbol europeo, Vadalá comenzó a enfocarse en el ascenso, vistiendo las camisetas de Sarmiento de Junín y Mitre de Santiago del Estero en busca de minutos de juego.
En 2023, el delantero encontró mayor regularidad en Alvarado de Mar del Plata, donde logró estabilidad y el nivel que durante tantos años buscó. Este gran rendimiento le permitió, a mediados del 2025, dar el salto al Blooming de Bolivia.
