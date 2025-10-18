Así fue el emotivo homenaje de Boca a Miguel Ángel Russo: el último adiós en la Bombonera

homenaje boca russo

Emotivo adiós en Boca: las cenizas de Miguel Ángel Russo fueron esparcidas en La Bombonera

Una semana después de la partida de Miguel Ángel Russo, el fútbol argentino volvió a rendirle homenaje a uno de sus técnicos más queridos. En una ceremonia íntima y cargada de emoción, parte de las cenizas del histórico entrenador fueron esparcidas en la Bombonera, cumpliendo así con su último deseo de descansar en el lugar donde alcanzó la gloria y dejó una huella imborrable.

El acto se realizó en el estadio de Brandsen 805, con la presencia de sus familiares más cercanos, entre ellos su pareja y su hijo Ignacio, quien días atrás había homenajeado a su padre con un gol apenas horas después de su fallecimiento. El clima fue de profundo respeto, sin estridencias ni cobertura pública, en línea con el perfil bajo que siempre caracterizó a Russo.

Según reveló el periodista Leandro "Tato" Aguilera, el entrenador, que condujo al Xeneize al título de la Copa Libertadores 2007 y a otros logros en sus distintos ciclos, fue despedido por su entorno con gestos de amor y gratitud. Su familia decidió dividir las cenizas: una parte fue destinada al Gigante de Arroyito y otra al Alberto J. Armando, lugar que se convirtió en símbolo de su carrera y de su conexión eterna con el club.