Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Boca vs. Belgrano

El Pirata acumula tres empates consecutivos —entre ellos el 0-0 en el clásico ante Talleres y el 1-1 frente a Estudiantes—. Si bien tiene una motivación aparte por la semifinal de Copa Argentina ante Argentinos Juniors, que disputará el 23 de octubre, su campaña irregular en el Clausura lo obliga a buscar una victoria clave para meterse en los octavos de final.

Probables formaciones del duelo

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Belgrano: Thiago Cardozo; Gabriel Compagnucci, Leonardo Morales, Lisandro López, Tobías Ostchega; Ulises Sánchez, Rodrigo Saravia, Francisco González, Julián Mavilla; Franco Jara y Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

Cómo ver en vivo Boca vs. Belgrano

La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.