Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Boca vs. Belgrano
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Boca vs. Belgrano por el Torneo Clausura 2025.
Este sábado, la Bombonera se prepara para vivir una jornada cargada de emoción: Boca Juniors enfrentará a Belgrano por la fecha 13 del Torneo Clausura, en el que será el primer compromiso del conjunto azul y oro tras la muerte de Miguel Ángel Russo.
En medio de días difíciles, el plantel xeneize, que viene de arrasar con un 5-0 ante Newell’s y se mantiene como escolta en la tabla anual, tuvo que volver a enfocarse en la competencia. La nota positiva pasa por el regreso de Leandro Paredes, quien reaparece tras la pausa por la fecha FIFA.
Las malas noticias, sin embargo, llegaron desde el frente de ataque: Alan Velasco sufrió una lesión de gravedad y no volverá a jugar en lo que resta del torneo, mientras que Edinson Cavani no logró dejar atrás sus molestias físicas y quedó descartado para el duelo ante el Pirata.
Con ese panorama, Claudio Úbeda apostará por sostener la fórmula que mejor resultado le dio: la dupla ofensiva compuesta por Miguel Merentiel y Milton Giménez, que atraviesa un gran momento. En la mitad de la cancha, el DT evalúa el regreso de Carlos Palacios —ya recuperado—, aunque Kevin Zenón también pelea por un lugar desde el arranque.
Del otro lado, Belgrano llega al barrio de La Boca con la urgencia de sumar. El conjunto cordobés, bajo la conducción de Ricardo Zielinski, ocupa el undécimo puesto con 15 unidades y está a solo dos puntos de la zona de clasificación a los playoffs.
El Pirata acumula tres empates consecutivos —entre ellos el 0-0 en el clásico ante Talleres y el 1-1 frente a Estudiantes—. Si bien tiene una motivación aparte por la semifinal de Copa Argentina ante Argentinos Juniors, que disputará el 23 de octubre, su campaña irregular en el Clausura lo obliga a buscar una victoria clave para meterse en los octavos de final.
Probables formaciones del duelo
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
Belgrano: Thiago Cardozo; Gabriel Compagnucci, Leonardo Morales, Lisandro López, Tobías Ostchega; Ulises Sánchez, Rodrigo Saravia, Francisco González, Julián Mavilla; Franco Jara y Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.
Cómo ver en vivo Boca vs. Belgrano
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
