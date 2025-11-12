El futuro de Enzo Pérez: por qué Marcelo Gallardo no lo pone y las chances de irse de River

Con el club de Núñez fuera de la zona de clasificación a la Libertadores y el ánimo en baja, el encuentro ante el Fortín podría significar su despedida si es que no logran la clasificación a playoffs. Pérez sigue siendo un referente del vestuario y un líder respetado por sus compañeros, pero todo indica que su ciclo se encamina al cierre. Si el equipo no logra reaccionar y sellar su clasificación, el adiós del mediocampista podría coincidir con el final de una era dorada en Núñez.

