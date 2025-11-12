El futuro de Enzo Pérez: por qué Marcelo Gallardo no lo pone y las chances de irse de River
Sin minutos desde septiembre y con contrato hasta diciembre, ¿el duelo ante Vélez podría marcar el final de su ciclo en el club?
El próximo partido de River ante Vélez por el Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) podría tener un condimento especial: podría ser el último de Enzo Pérez con la camiseta millonaria. A los 39 años y con su contrato a punto de finalizar, el mediocampista mendocino vive horas decisivas en medio de una crisis futbolística que golpea de lleno al equipo de Marcelo Gallardo.
Lo que parecía impensado meses atrás -ver a Enzo fuera de la consideración- hoy es una realidad. El volante no juega desde el 24 de septiembre, cuando River quedó eliminado ante Palmeiras en la Copa Libertadores. Aquella noche, el "Muñeco" decidió dejarlo en el banco y recurrir a él por la lesión de Juan Carlos Portillo.
Pese a su ingreso, el conjunto argentino fue superado 3-0 y se despidió del certamen. Desde entonces, Pérez no volvió a sumar minutos, incluso después de haberse recuperado del profundo corte en su rodilla izquierda que lo marginó varias semanas.
El regreso del ídolo en enero de 2025, tras su breve paso por Estudiantes y la polémica salida con Martín Demichelis en 2023, había ilusionado a los hinchas. En el primer semestre fue titular habitual, pero con el correr de los meses su participación se redujo. River contrató a Portillo para reforzar el mediocampo, y Gallardo alternó entre ambos hasta que las lesiones y la irregularidad del equipo terminaron por modificar las prioridades del entrenador.
La derrota ante el Verdao marcó un antes y un después. El DT optó por una línea de cuatro defensores y relegó a su capitán al banco. Cuando el mendocino ingresó, jugó con una herida profunda en la rodilla, símbolo de entrega y jerarquía, pero no logró cambiar la historia. Desde entonces, no volvió a utilizarlo, ni siquiera en los momentos más críticos del Clausura o en la caída ante Boca en el Superclásico.
Con el club de Núñez fuera de la zona de clasificación a la Libertadores y el ánimo en baja, el encuentro ante el Fortín podría significar su despedida si es que no logran la clasificación a playoffs. Pérez sigue siendo un referente del vestuario y un líder respetado por sus compañeros, pero todo indica que su ciclo se encamina al cierre. Si el equipo no logra reaccionar y sellar su clasificación, el adiós del mediocampista podría coincidir con el final de una era dorada en Núñez.
