El futuro incierto de Sebastián Villa: se va de Independiente Rivadavia y ¿suena en River?
El presidente de Independiente Rivadavia aseguró que el delantero colombiano dejará el club en este mercado de pases y reconoció que existen charlas avanzadas, aunque evitó revelar los equipos interesados.
El futuro de Sebastián Villa comienza a definirse y, esta vez, fue una voz oficial la que aportó claridad en medio de los rumores. Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia de Mendoza, se refirió públicamente a la situación del delantero colombiano y confirmó que el jugador dejará la institución, luego de haber sido una de las figuras más importantes del equipo durante la temporada 2025.
Si bien no brindó detalles sobre su próximo destino, reconoció que existen negociaciones en curso. En una entrevista radial, el dirigente explicó que la salida de Villa forma parte de un acuerdo previo entre las partes. “Hay ofertas por el jugador. Todavía el libro de pases no está abierto, pero hay ofertas y conversaciones avanzadas. Sabemos que Villa se iba a ir", comenzó diciendo.
Y explicó: "Es parte del compromiso que asumimos con él en julio de este año. Así nos comprometimos y vamos a cumplir, pese a que tiene contrato hasta diciembre de 2027”, afirmó Vila, dejando en claro que la transferencia estaba prevista desde hace meses. El presidente de la Lepra mendocina también remarcó que la salida del atacante puede resultar positiva para todos los involucrados.
“Le va a hacer bien salir de Independiente, y a Independiente le va a hacer bien que Villa salga”, sostuvo, en una declaración que refleja una postura consensuada respecto al cierre del ciclo del colombiano en el club. Sin embargo, evitó dar precisiones sobre el monto que se pretende obtener por la venta, al considerarlo parte de una negociación en curso. “No te puedo decir. Es un tema de negociación, je”, agregó.
Consultado sobre los clubes interesados, Vila eligió mantener la reserva y no alimentar versiones. “De varios clubes han llamado. No voy a decir de quiénes porque es un tema de confidencialidad. No puedo decir ni que sí ni que no. Es parte de la negociación. Se tiene que manejar con mucha discreción si uno quiere que las operaciones se cierren”, explicó, sin confirmar ni descartar contactos con instituciones del fútbol argentino o del exterior.
El ida y vuelta entre Sebastián Villa y Juanfer Quintero que resonó en River
En los últimos días, Villa también fue protagonista por un posteo en redes sociales que despertó especulaciones. El delantero publicó una imagen junto a Juan Fernando Quintero acompañada del mensaje “te veo pronto, hermano”, lo que generó rumores sobre una posible llegada a River. Sin embargo, desde Núñez descartaron de plano esa posibilidad, enfriando rápidamente las versiones que circularon.
Villa fue una pieza clave en Independiente Rivadavia durante 2025 y se destacó especialmente en la conquista de la Copa Argentina, donde tuvo actuaciones determinantes. Su rendimiento lo volvió a posicionar en el radar de varios clubes y aceleró los tiempos de una salida que ya estaba acordada de palabra. Mientras el mercado comienza a moverse, el club mendocino se prepara para perder a una de sus figuras, a la espera de cerrar una operación que marque el próximo paso en la carrera del colombiano.
