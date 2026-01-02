El futuro incierto de Sebastián Villa: se va de Independiente Rivadavia y ¿suena en River?

sebastian villa

El ida y vuelta entre Sebastián Villa y Juanfer Quintero que resonó en River

En los últimos días, Villa también fue protagonista por un posteo en redes sociales que despertó especulaciones. El delantero publicó una imagen junto a Juan Fernando Quintero acompañada del mensaje “te veo pronto, hermano”, lo que generó rumores sobre una posible llegada a River. Sin embargo, desde Núñez descartaron de plano esa posibilidad, enfriando rápidamente las versiones que circularon.

Villa fue una pieza clave en Independiente Rivadavia durante 2025 y se destacó especialmente en la conquista de la Copa Argentina, donde tuvo actuaciones determinantes. Su rendimiento lo volvió a posicionar en el radar de varios clubes y aceleró los tiempos de una salida que ya estaba acordada de palabra. Mientras el mercado comienza a moverse, el club mendocino se prepara para perder a una de sus figuras, a la espera de cerrar una operación que marque el próximo paso en la carrera del colombiano.