El mensaje de Sebastián Villa a Juanfer Quintero que sorprendió en River: "Pronto..."
Sebastián Villa publicó un sugestivo mensaje para Juan Fernando Quintero en redes y generó revuelo en en el Millonario en pleno mercado de pases
River avanza con fuerza en el mercado de pases y, entre nombres imposibles y deseos lejanos, apareció una situación que no pasó inadvertida para los hinchas. Sebastián Villa, exfutbolista de Boca y actual figura de Independiente Rivadavia, le dedicó un mensaje a Juan Fernando Quintero que sorprendió y alimentó versiones.
El Millonario tiene asegurada la continuidad de Juanfer y, desde hace tiempo, sigue de cerca a Villa, aunque su llegada siempre fue considerada compleja por su identificación con el Xeneize y por el alto valor de mercado que tiene el colombiano.
“Te veo pronto mi hermano”, escribió Sebastián Villa en su cuenta de Instagram, acompañando la frase con una foto junto a Juan Fernando Quintero tomada el día en que Independiente Rivadavia eliminó a River de la Copa Argentina. El mensaje no tardó en viralizarse y generó múltiples interpretaciones. El fuerte vínculo entre ambos futbolistas, que se mantiene desde hace años incluso cuando se enfrentaban con camisetas rivales, volvió a quedar en evidencia y despertó especulaciones en pleno mercado.
Más allá del revuelo, en el Millonario entienden que se trató de un gesto personal y no de una señal concreta de mercado. Sin embargo, el interés histórico del club por Villa hace que cualquier guiño tenga impacto en el cierre de este 2025 dónde Marcelo Gallardo busca recuperar jerarquía de cara a la próxima temporada.
El futuro de Sebastián Villa, lejos de River
Mientras el mensaje sacudió las redes, el futuro de Sebastián Villa parece estar definido. El colombiano fue la gran figura de Independiente Rivadavia durante 2025 y resultó clave en la obtención de la Copa Argentina, el primer título oficial en la historia del club mendocino.
Según trascendió en las últimas horas, el extremo ya tendría todo acordado para continuar su carrera en un gigante sudamericano, por lo que su salida del fútbol argentino sería inminente. De esta manera, más allá del vínculo con Juanfer Quintero, su llegada a River aparece como una posibilidad lejana.
