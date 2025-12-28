El mensaje de Sebastián Villa a Juanfer Quintero que sorprendió en River: "Pronto..."

“Te veo pronto mi hermano”, escribió Sebastián Villa en su cuenta de Instagram, acompañando la frase con una foto junto a Juan Fernando Quintero tomada el día en que Independiente Rivadavia eliminó a River de la Copa Argentina. El mensaje no tardó en viralizarse y generó múltiples interpretaciones. El fuerte vínculo entre ambos futbolistas, que se mantiene desde hace años incluso cuando se enfrentaban con camisetas rivales, volvió a quedar en evidencia y despertó especulaciones en pleno mercado.