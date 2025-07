El gesto de Alan Velasco a los hinchas de Boca tras ser silbado en La Bombonera: qué hizo

Precisamente y una vez que se retiró del campo de juego, el ex Independiente realizó un llamativo gesto que no pasó desapercibo entre los hinchas de Boca. Velasco pidió disculpas luego de la reprobación de la gente. El jugador se sintió responsable por el flojo partido del equipo y extendió su brazo mirando hacia la platea, entendiendo el descontento de los hinchas. La imagen apenas pudo verse en la transmisión pero no pasó desapercibida.

Es la tercera vez que el jugador con pasado en la MLS pide perdón en La Bombonera. La primera vez había sido el día de la eliminación de la Libertadores ante Alianza Lima, donde falló el penal decisivo. La segunda fue en la caída ante Independiente en los cuartos de final del Apertura, que había sido el último partido de local hasta el de este viernes.

Así fue el debut de Leandro Paredes ante Unión: la ovación de los hinchas de Boca

Este viernes 18 de julio se vivió un momento histórico en la Bombonera: Leandro Paredes hizo su ingreso al verde césped a los 66 minutos, instantes después de que Unión de Santa Fe se pusiera en ventaja por sobre Boca con un gol de Tarragona.

El difícil duelo para el Xeneize tuvo su episodio de alegría y color cuando el mediocampista campeón del mundo se sacó la pechera para entrar a jugar. Por decisión del técnico Miguel Ángel Russo, el volante estuvo desde el inicio en el banco, manteniendo la expectativa de la hinchada.

La conmovedora carta de Camila Galante a Leandro Paredes tras su regreso a Boca

Tras el emocionante recibimiento oficial que tuvo lugar el pasado jueves, la pareja del futbolista no dudó en sorprenderlo con una conmovedora carta de aliento y apoyo incondicional a su compañero: "¡Qué noche tan emocionante! ¿Qué decirte mi amor que no sepas? Tengo solo palabras llenas de amor y de orgullo para hablar de vos", comienza el mensaje.

"Los que te conocen saben el amor que tenés por estos colores desde chiquitito. Saben cuánto soñabas con este día. Nos fuimos tan pequeños, con una bebita de 2 meses, llenos de miedos y preguntas, recorrimos muchas ciudades, crecimos juntos y atravesamos millones de cosas y momentos lindos y no tan lindos, pero siempre fuertes, juntos, porque eso nos hizo ser lo que somos hoy", continuó Camila.