Sarmiento dio el gran golpe y venció 1-0 a River en el Monumental

Con este resultado, el equipo de Marcelo Gallardo quedó en el quinto puesto de la Zona B, con 18 puntos, a cinco unidades del líder Deportivo Riestra, y atraviesa una crisis futbolística que preocupa a los hinchas. Por su parte, Sarmiento hizo historia con este triunfo y trepó al octavo lugar con 15 puntos, posicionándose nuevamente en la pelea por ingresar a los playoffs del torneo.