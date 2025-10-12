Sarmiento dio el gran golpe y venció 1-0 a River en el Monumental
Con gol de Iván Morales tras un error de Franco Armani, el Verde sorprendió al Millonario. El equipo de Marcelo Gallardo quedó quinto y sigue sin levantar cabeza.
En una jornada que quedará marcada en la historia del club, Sarmiento de Junín sorprendió a todos y venció 1-0 a River en Núñez, en un encuentro correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura 2025. El equipo dirigido por Facundo Sava se llevó tres puntos de oro gracias a su orden, intensidad y oportunismo.
El único gol del partido llegó a los 30 minutos del primer tiempo, luego de un error grosero de Franco Armani. El arquero de River dio un rebote inesperado tras un remate sin peligro de Alex Vigo, y Iván Morales aprovechó la ocasión para definir de caño y poner en ventaja al conjunto juninense.
A partir de ese momento, River se volcó en ataque en busca del empate, pero volvió a mostrar las mismas falencias que arrastra en los últimos compromisos: poca claridad en los metros finales y escasa eficacia ofensiva. El Millonario no pudo quebrar el planteo sólido del visitante y terminó sufriendo otra derrota dolorosa en casa.
Con este resultado, el equipo de Marcelo Gallardo quedó en el quinto puesto de la Zona B, con 18 puntos, a cinco unidades del líder Deportivo Riestra, y atraviesa una crisis futbolística que preocupa a los hinchas. Por su parte, Sarmiento hizo historia con este triunfo y trepó al octavo lugar con 15 puntos, posicionándose nuevamente en la pelea por ingresar a los playoffs del torneo.
Error de Franco Armani y gol de Iván Morales para el 1-0 de Sarmiento en el Monumental:
River vs. Sarmiento de Junín por el Torneo Clausura 2025: resultado en vivo
Formaciones de River vs. Sarmiento por el Torneo Clausura
- River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Agustín de la Cuesta, Santiago Lencina, Ignacio Fernández; Facundo Colidio y Maximilano Salas. DT: Marcelo Gallardo.
- Sarmiento de Junín: Lucas Acosta; Alex Vigo, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Julián Contrera, Manuel García, Carlos Villalba, Yair Arismendi; Iván Morales y Lucas Pratto. DT: Facundo Sava.
Datos de Sarmiento vs. River
- Hora: 19.15
- Estadio: Monumental
- TV: TNT Sports
- Árbitro: Sebastián Zunino
