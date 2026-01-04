El gol agónico de Enzo Fernández ante el Manchester City y el festejo en la tribuna con los hinchas

La decisión fue anunciada por el club británico el pasado jueves mediante un comunicado, tras una racha de malos resultados en la Premier League: había logrado solo una victoria en sus últimos siete partidos de la Premier League, lo que dejó al equipo en quinta posición en la tabla.

"Míster, gracias por todo lo compartido y vivido en esta etapa. Aprendí mucho y valoro cada consejo y experiencia. Te deseo lo mejor a vos y a tu Cuerpo Ténico, Willi, Dani, Robi, Marcos y Mickey. Obtuvimos dos títulos juntos que nunca olvidaré. Muchos éxitos para ustedes y ojalá nos volvamos a cruzar en el camino. Un abrazo", expresó Fernández al confirmarse la noticia.