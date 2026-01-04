El gol agónico de Enzo Fernández ante el Manchester City y el festejo en la tribuna con los hinchas
El campeón del mundo volvió a ser protagonista por su tanto en el cuarto minuto de tiempo agregado y su celebración, en medio de la tribuna.
El volante Enzo Fernández, uno de los argentinos con mejor presente en el fútbol europeo, fue nuevamente protagonista en la Premier League al anotar el gol agónico que sentenció el 1-1 definitivo del Chelsea en su visita al Manchester City.
Por la fecha 20 del torneo inglés, el conjunto de Pep Guardiola lo ganaba 1-0 con el tanto de Tijjani Reijnders en el cierre de la primera mitad. Los "Ciudadanos" buscaban una victoria para volver a acercarse al líder Arsenal.
Sin embargo, en el cuarto minuto de tiempo agregado, el mediocampista campeón del mundo apareció por el segundo palo para establecer el 1-1 definitivo y hacer delirar al público visitante. A la ahora del festejo, el ex River saltó las gradas y se metió en la tribuna para abrazarse con los hinchas del Chelsea.
Con este resultado, el City se mantiene como escolta pero a seis puntos del conjunto londinense que no para de ganar. Los "Blues" están quintos, en zona de copas internacionales, pero a 17 unidades de la cima.
No era un partido más para el Chelsea, ya que se trataba del debut de Calum McFarlane tras la sorpresiva salida de Enzo Maresca, quien dejó su puesto de mutuo acuerdo, con efecto inmediato, tras 18 meses en el cargo.
La decisión fue anunciada por el club británico el pasado jueves mediante un comunicado, tras una racha de malos resultados en la Premier League: había logrado solo una victoria en sus últimos siete partidos de la Premier League, lo que dejó al equipo en quinta posición en la tabla.
"Míster, gracias por todo lo compartido y vivido en esta etapa. Aprendí mucho y valoro cada consejo y experiencia. Te deseo lo mejor a vos y a tu Cuerpo Ténico, Willi, Dani, Robi, Marcos y Mickey. Obtuvimos dos títulos juntos que nunca olvidaré. Muchos éxitos para ustedes y ojalá nos volvamos a cruzar en el camino. Un abrazo", expresó Fernández al confirmarse la noticia.
