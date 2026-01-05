Lisandro Martínez se quedó sin DT: Manchester United despidió a Ruben Amorim

Uno de los puntos más cuestionados del paso de Amorim fue su rigidez táctica. El entrenador insistió con un esquema 4-3-3 que había sido exitoso en el Sporting, pero que nunca terminó de adaptarse a las características del plantel inglés. Esa falta de flexibilidad fue duramente criticada por hinchas y analistas, que señalaron una desconexión entre la idea del DT y el rendimiento en el campo.

amorim

La directiva, sin embargo, había apostado fuerte por su continuidad. Durante su ciclo, el club invirtió cerca de 200 millones de euros en refuerzos como Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, Benjamin Sesko y Sanne Lammens. Ninguno de esos fichajes logró cambiar de manera sustancial la cara de un equipo que arrastra una sequía prolongada: no gana la Premier League desde 2013 ni levanta la Champions League desde 2008.

Con esta salida, Manchester United suma ya seis entrenadores permanentes desde la despedida de Sir Alex Ferguson, quien estuvo 27 años al frente del club. Además del impacto deportivo, la desvinculación de Amorim también tendrá un costo económico significativo, ya que la institución deberá abonar el finiquito completo de un contrato que se extendía hasta el verano boreal de 2027. El desafío ahora será encontrar un nuevo rumbo que permita dejar atrás una etapa marcada por la frustración y la falta de identidad.