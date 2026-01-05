Lisandro Martínez se quedó sin DT: Manchester United despidió a Ruben Amorim
El club inglés anunció la salida del entrenador portugués luego de 14 meses marcados por malos resultados, una inversión millonaria sin respuestas y un presente preocupante.
Manchester United volvió a tomar una decisión drástica en su intento por reencontrarse con la grandeza perdida. Este lunes, el club anunció oficialmente la salida de Ruben Amorim como entrenador del primer equipo, apenas horas después del empate 1-1 frente a Leeds United, un resultado que profundizó el malestar deportivo y alejó aún más a los Diablos Rojos de la pelea por los puestos de vanguardia en la Premier League.
La noticia impacta de lleno en el plantel, incluido el argentino Lisandro Martínez, capitán del equipo y recientemente recuperado de una lesión. El ciclo del técnico portugués, que había llegado a Old Trafford en noviembre de 2024 procedente del Sporting de Lisboa, se cerró tras apenas 14 meses y con un balance claramente negativo.
A sus 40 años, Amorim no logró trasladar al fútbol inglés la identidad que tan buenos resultados le había dado en Portugal, ni tampoco devolverle al United el peso competitivo que supo tener durante décadas. La temporada pasada fue determinante para erosionar su continuidad. Manchester United finalizó decimoquinto en la Premier League, en lo que significó la peor campaña liguera del club en la era moderna.
A eso se sumaron eliminaciones tempranas en la FA Cup y en la Copa de la Liga, además de la derrota en la final de la Europa League frente a Tottenham Hotspur. Como consecuencia, y por primera vez desde 2014, el equipo quedó fuera de todas las competencias europeas, un golpe histórico para una institución acostumbrada a protagonizar el plano continental.
Lejos de revertirse, el presente tampoco ofreció señales claras de recuperación. Aunque el United aún podía aspirar al quinto puesto, los 31 puntos obtenidos lo dejaron a 17 unidades del líder Arsenal, una distancia que reflejó la falta de regularidad y competitividad. En los últimos cinco encuentros, el equipo acumuló tres empates, una victoria y una derrota, una racha que terminó de convencer a la dirigencia de que el proyecto no tenía futuro.
Uno de los puntos más cuestionados del paso de Amorim fue su rigidez táctica. El entrenador insistió con un esquema 4-3-3 que había sido exitoso en el Sporting, pero que nunca terminó de adaptarse a las características del plantel inglés. Esa falta de flexibilidad fue duramente criticada por hinchas y analistas, que señalaron una desconexión entre la idea del DT y el rendimiento en el campo.
La directiva, sin embargo, había apostado fuerte por su continuidad. Durante su ciclo, el club invirtió cerca de 200 millones de euros en refuerzos como Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, Benjamin Sesko y Sanne Lammens. Ninguno de esos fichajes logró cambiar de manera sustancial la cara de un equipo que arrastra una sequía prolongada: no gana la Premier League desde 2013 ni levanta la Champions League desde 2008.
Con esta salida, Manchester United suma ya seis entrenadores permanentes desde la despedida de Sir Alex Ferguson, quien estuvo 27 años al frente del club. Además del impacto deportivo, la desvinculación de Amorim también tendrá un costo económico significativo, ya que la institución deberá abonar el finiquito completo de un contrato que se extendía hasta el verano boreal de 2027. El desafío ahora será encontrar un nuevo rumbo que permita dejar atrás una etapa marcada por la frustración y la falta de identidad.
