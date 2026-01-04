Se lesionó Franco Armani y hay preocupación en River: qué le pasó
El arquero de 39 años sufrió una lesión en plena pretemporada y se perdería todos los amistosos. ¿Cuándo podría regresar?
Mientras River continúa sumando refuerzos, la pretemporada en San Martín de los Andes trajo este domingo su primera mala noticia al confirmarse la lesión del capitán y líder del equipo, Franco Armani.
El campeón del mundo se perfilaba para continuar como el titular indiscutido en el arco del equipo de Marcelo Gallardo, con Jeremías Ledesma con un pie afuera y tras el regreso de Ezequiel Centurión. Incluso, el cuerpo técnico se reforzó en esa área, con Marcelo Barovero como nuevo entrenador de arqueros.
Sin embargo, y para preocupación de todo el mundo "millonario", el arquero sufrió una lesión y será baja por al menos tres semanas, por lo que se perderá los amistosos de la pretemporada, con el objetivo de que esté a punto para el debut en el Torneo Apertura 2026.
De acuerdo con las primeras informaciones, Armani sufrió una lesión muscular en su gemelo derecho durante la pretemporada. Tendrá unas tres semanas de recuperación y en cuerpo técnico estiman que llegaría al debut del torneo.
Al mismo tiempo, Marcos Acuña arrastra un traumatismo en un dedo del pie izquierdo y trabaja diferenciado. De todos modos, en ese puesto acaba de ser incorporado Matías Viña, lateral izquierdo uruguayo que este lunes se sumaría a los trabajos en la Patagonia.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario