Vistió la camiseta de River y Boca, pero colgó los botines por una dura lesión: quién es

Uno de los puntos más altos de su carrera fue cuando defendió los colores del Real Oviedo de España, donde se consolidó como una pieza clave del equipo. En Argentina, además, jugó en Boca y River, siendo uno de los pocos jugadores en vestir ambas camisetas en toda la historia del fútbol nacional. Luego de su retiro, sufrió una profunda depresión que lo obligo a reinventarse.