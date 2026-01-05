Vistió la camiseta de River y Boca, pero colgó los botines por una dura lesión: quién es
Campeón y símbolo en Newell´s, luego de su exitosa carrera sufrió una profunda depresión que lo obligo a reinventarse. Los detalles en la nota.
Fernando Gamboa fue uno de los defensores más sólidos y destacados del fútbol argentino y la Selección Argentina. Su gran carrera comenzó en Newell´s, donde no solo se consagró campeón del ámbito local, sino que también llegó a una final de Copa Libertadores. Estos hitos lo convirtieron en símbolo y leyenda de la entidad rosarina.
Uno de los puntos más altos de su carrera fue cuando defendió los colores del Real Oviedo de España, donde se consolidó como una pieza clave del equipo. En Argentina, además, jugó en Boca y River, siendo uno de los pocos jugadores en vestir ambas camisetas en toda la historia del fútbol nacional. Luego de su retiro, sufrió una profunda depresión que lo obligo a reinventarse.
Fernando Gamboa y su paso por el futbol
La trayectoria de Gamboa en el fútbol comenzó en Santa Fe, donde dio sus primeros pasos antes de llegar a Newell’s Old Boys, el club que lo catapultó a la élite. Allí debutó en Primera División, siendo campeón a nivel local y alcanzó una histórica final de Copa Libertadores, consolidándose como uno de los mejores defensores de Argentina.
Ese rendimiento lo llevó a River, aunque tiempo después cruzó la vereda y se sumó a Boca, donde integró un plantel de enorme jerarquía y compartió equipo con íconos como Diego Maradona. Más adelante tuvo una experiencia en el exterior con el Real Oviedo de España, aunque su estadía fue breve y decidió volver al país.
Ya en la recta final de su carrera, regresó a a la "Lepra", tuvo un paso por Chacarita Juniors y cerró su etapa como futbolista profesional en Colo-Colo de Chile. Además, durante la década del 90 fue convocado a la Selección Argentina, participando en distintos ciclos, aunque no logró la continuidad necesaria para meterse de lleno en el plantel.
Su vida después del retiro
Tras su retiro, Gamboa se convirtió en entrenador y estuvo al frente de Newell’s, Chacarita y Colón. En ese período atravesó una fuerte depresión, que pudo superar con apoyo familiar y tratamiento profesional.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario