El gol de tiro libre de Lionel Messi en Inter Miami vs. New York City: su grito 901
Lionel Messi marcó de tiro libre en Inter Miami vs New York City por la MLS y alcanzó su cuarto gol en cuatro partidos en la liga.
Lionel Messi convirtió un gol de tiro libre en el triunfo 3-2 de Inter Miami ante New York City por la Major League Soccer. El argentino marcó por cuarta vez en el torneo y volvió a ser determinante para las Garzas en la fecha 5 disputada en el Yankee Stadium.
En el marco de la quinta fecha de la MLS, Inter Miami visitó una cancha complicada con el objetivo de conseguir una victoria que le permitiera recuperarse tras la eliminación en la Liga de Campeones de la Concacaf y seguir escalando posiciones en el certamen. El conjunto dirigido por Javier Mascherano, que no estuvo en el banco de suplentes por suspensión, comenzó en ventaja gracias al gol de Nahuel Luján. Sin embargo, el equipo local logró dar vuelta el resultado con tantos de los argentinos Nicolás Fernández Mercau y Agustín Ojeda.
Promediando el segundo tiempo apareció Messi para igualar el marcador con un tiro libre de larga distancia. El capitán de las Garzas remató por debajo de la barrera y el arquero Matt Freese no logró contener el disparo, que se le escurrió por debajo del cuerpo.
El tanto significó el cuarto gol de Messi en la actual edición de la MLS, alcanzando esa cifra en la misma cantidad de partidos disputados. De esta manera, el rosarino se convirtió en el máximo goleador de Inter Miami en el campeonato y se ubica cuarto en la tabla general, por detrás de Sam Surridge, Petar Musa y Brian White. Si se contabilizan también los encuentros de la Liga de Campeones de la Concacaf, el delantero argentino acumula cinco goles en seis presentaciones en lo que va de la temporada y llegó a los 901 tantos en su carrera. Tras este compromiso, el 10 se sumará a la Selección argentina para disputar los amistosos internacionales frente a Mauritania y Zambia.
El gol de tiro libre de Lionel Messi en Inter Miami vs New York City
Así está la pelea entre Messi y Ronaldo por los 1000 goles
Con este gol el delantero argentino llegó a los 901 en su carrera y está cada vez más cerca de llegar a los 1000, cifra por la que pelea con Cristiano Ronaldo para llegar primero. Por ahora es el delantero portugués quien se encuentra más cerca de ese hito. En cuanto a la carrera, el ‘Bicho’ tiene 964 goles en su carrera entre clubes y selección, por lo que se encuentra a tan solo 36 del objetivo. En contraparte, el astro albiceleste lleva 901 tantos, por lo que se encuentra a 63 de igualar al portugués, y a 99 de esta marca.
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