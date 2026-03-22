El gol de tiro libre de Lionel Messi en Inter Miami vs. New York City: su grito 901

El tanto significó el cuarto gol de Messi en la actual edición de la MLS, alcanzando esa cifra en la misma cantidad de partidos disputados. De esta manera, el rosarino se convirtió en el máximo goleador de Inter Miami en el campeonato y se ubica cuarto en la tabla general, por detrás de Sam Surridge, Petar Musa y Brian White. Si se contabilizan también los encuentros de la Liga de Campeones de la Concacaf, el delantero argentino acumula cinco goles en seis presentaciones en lo que va de la temporada y llegó a los 901 tantos en su carrera. Tras este compromiso, el 10 se sumará a la Selección argentina para disputar los amistosos internacionales frente a Mauritania y Zambia.