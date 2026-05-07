"La Reina del Flow" aterriza en Buenos Aires: cuándo será el show y cómo sacar entradas
La popular serie colombiana llega a Buenos Aires el 14 de septiembre, tras arrasar en Europa con un espectáculo que combina música y el elenco original.
El fenómeno mundial de La Reina del Flow tendrá su esperado desembarco en la Argentina. Caracol Televisión y Fénix Entertainment anunciaron oficialmente que La Reina del Flow en Concierto se presentará el próximo 14 de septiembre en el Movistar Arena de Buenos Aires, en lo que promete ser una de las grandes citas del año para los fanáticos de la exitosa serie colombiana.
Las entradas estarán disponibles a partir del jueves 8 de mayo a las 13 horas a través de la web oficial del estadio www.movistararena.com.ar.
La Reina del Flow arrasa en el mundo
Ganadora del Emmy Internacional a Mejor Telenovela y convertida en una de las producciones en español más vistas de Netflix, La Reina del Flow fue vista en más de 180 países y continúa rompiendo récords con cada nueva temporada. Ahora, el universo de Yeimy Montoya da un nuevo paso y salta de la ficción al escenario con un espectáculo que combina música en vivo, narrativa, performance y una impactante puesta visual.
El show contará con la participación del elenco original de la serie: Carlos Torres como Charly Flow, Majo Vargas en el papel de Yeimy Montoya, Juan Manuel Restrepo como Pez Koi, Kevin Bury como Cris Vega, Juan Palau interpretando a Drama Key y Jay Torres como Yoni Trejos.
Además, el público podrá disfrutar en vivo de algunas de las canciones más emblemáticas de la franquicia, entre ellas “Perdóname”, “Reflejo”, “Fénix”, “Estamos perdiendo el tiempo” y “Que arda el fuego”, temas que acumulan millones de reproducciones en plataformas digitales y que lograron una fuerte conexión con el público argentino.
La llegada del espectáculo a Buenos Aires se da tras un exitoso recorrido por Europa, donde agotó entradas en el Movistar Arena de Madrid durante 2025 y actualmente desarrolla una gira 2026 por 13 ciudades de España con gran convocatoria. Latinoamérica será el próximo gran paso del fenómeno, y Argentina aparece como una de sus primeras paradas.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario