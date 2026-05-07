"La Reina del Flow" aterriza en Buenos Aires: cuándo será el show y cómo sacar entradas

Además, el público podrá disfrutar en vivo de algunas de las canciones más emblemáticas de la franquicia, entre ellas “Perdóname”, “Reflejo”, “Fénix”, “Estamos perdiendo el tiempo” y “Que arda el fuego”, temas que acumulan millones de reproducciones en plataformas digitales y que lograron una fuerte conexión con el público argentino.

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La llegada del espectáculo a Buenos Aires se da tras un exitoso recorrido por Europa, donde agotó entradas en el Movistar Arena de Madrid durante 2025 y actualmente desarrolla una gira 2026 por 13 ciudades de España con gran convocatoria. Latinoamérica será el próximo gran paso del fenómeno, y Argentina aparece como una de sus primeras paradas.