El golazo de Matías Galarza Fonda: de borrado en River a héroe de Paraguay en el Mundial 2026
El volante abrió el marcador para la "Albirroja" ante Turquía con una definición espectacular antes del minuto de juego.
El fútbol suele ofrecer revanchas inmediatas y el caso de Matías Galarza Fonda es el vivo reflejo de ello. En el inicio del trascendental encuentro entre Paraguay y Turquía por la segunda fecha del Grupo D del Mundial 2026, el mediocampista frotó la lámpara y convirtió un auténtico golazo.
No fue un grito más, ya que el volante puso en ventaja al seleccionado dirigido por Gustavo Alfaro, desatando la euforia guaraní en el Levi’s Stadium de Santa Clara, luego del flojo debut ante Estados Unidos.
Sin embargo, el desahogo del futbolista en el festejo no fue uno más. Detrás de sus brazos de cara al cielo y el abrazo con sus compañeros se esconde una semana cargada de angustia y frustración en el plano de clubes, debido a la drástica decisión que tomaron con su futuro en Núñez.
Matías Galarza Fonda, de la lista de "borrados" al grito sagrado
La joya de la "Albirroja" debió afrontar los días previos a este partido bajo una fuerte presión anímica. Esta misma semana se dio a conocer de manera pública la lista de los futbolistas que no serán tenidos en cuenta en River de cara a la próxima pretemporada, y el nombre de Galarza Fonda figuraba de manera estelar entre los prescindibles.
Según trascendidos, la noticia cayó como un balde de agua fría en plena concentración mundialista. Los pasillos de la delegación paraguaya reflejaban que el volante se encontraba profundamente angustiado y golpeado emocionalmente.
Lejos de bajonearse o perder el foco en la cita máxima, Galarza Fonda canalizó esa frustración en la cancha. Ante la urgencia de Paraguay por sumar tras la dura derrota del debut ante Estados Unidos, el volante pidió la pelota en el arranque del juego contra los europeos y sacó un remate formidable que dejó sin respuestas al arquero turco.
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