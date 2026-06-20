El golazo de Matías Galarza Fonda: de borrado en River a héroe de Paraguay en el Mundial 2026

Matías Galarza Fonda, de la lista de "borrados" al grito sagrado

La joya de la "Albirroja" debió afrontar los días previos a este partido bajo una fuerte presión anímica. Esta misma semana se dio a conocer de manera pública la lista de los futbolistas que no serán tenidos en cuenta en River de cara a la próxima pretemporada, y el nombre de Galarza Fonda figuraba de manera estelar entre los prescindibles.

Según trascendidos, la noticia cayó como un balde de agua fría en plena concentración mundialista. Los pasillos de la delegación paraguaya reflejaban que el volante se encontraba profundamente angustiado y golpeado emocionalmente.

Lejos de bajonearse o perder el foco en la cita máxima, Galarza Fonda canalizó esa frustración en la cancha. Ante la urgencia de Paraguay por sumar tras la dura derrota del debut ante Estados Unidos, el volante pidió la pelota en el arranque del juego contra los europeos y sacó un remate formidable que dejó sin respuestas al arquero turco.