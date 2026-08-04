Un equipo de Italia va por Matías Galarza Fonda y podría dejar River: dónde podría jugar
El representante del mediocampista paraguayo reveló que un importante club de la Serie A está dispuesto a avanzar por su contratación tras el Mundial 2026.
Mientras River intenta salir de una profunda crisis futbolística y continúa activo en el mercado de pases, también busca resolver la situación de varios futbolistas que no serán tenidos en cuenta por Eduardo Coudet. Uno de ellos es Matías Galarza Fonda, quien podría continuar su carrera en Europa.
El mediocampista paraguayo, que disputó un destacado Mundial 2026 con la selección de su país, integra el grupo de jugadores apartados del plantel profesional y actualmente se entrena en el predio de Cantilo mientras define su futuro.
Quien se refirió a su situación fue su representante, Regis Marques, que confirmó el fuerte interés de un importante club italiano: "Ha tenido un gran Mundial. Una lástima porque creo que River ha actuado mal sacando al jugador del plantel. Mi trabajo es tratar de conseguir lo mejor para el jugador, quiero un arreglo importante", aseguró en diálogo con Rock & Pop Paraguay.
Además, reveló que existen varias propuestas sobre la mesa y que la más importante llega desde Europa: "Tenemos tres o cuatro propuestas que estamos escuchando. Más cerca del cierre del libro de pases vamos a tomar la decisión. La oferta más fuerte es de Europa. De Italia", sostuvo. Aunque el representante evitó confirmar el nombre del club, distintos medios paraguayos señalaron que el interesado sería la Juventus, que seguiría de cerca la situación del volante de 24 años.
Matías Galarza Fonda prioriza un salto al fútbol europeo
Marques también dejó en claro cuál es el deseo del futbolista de cara al futuro y aseguró que su prioridad pasa por emigrar al Viejo Continente. "Él quiere ir a Europa", afirmó, antes de remarcar que el paraguayo buscará un importante salto económico tras su gran actuación en la Copa del Mundo.
"Está pidiendo una diferencia de sueldo importante porque hizo un gran Mundial. No se mueve por menos. Estoy confiado de que vamos a conseguir el traspaso", concluyó.
Con el mercado europeo entrando en su etapa decisiva, las próximas semanas serán determinantes para conocer si River logra concretar una venta que le permita desprenderse de uno de los futbolistas que hoy no forman parte de la consideración del cuerpo técnico.
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