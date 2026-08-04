Un equipo de Italia va por Matías Galarza Fonda y podría dejar River: dónde podría jugar

"Está pidiendo una diferencia de sueldo importante porque hizo un gran Mundial. No se mueve por menos. Estoy confiado de que vamos a conseguir el traspaso", concluyó.

Con el mercado europeo entrando en su etapa decisiva, las próximas semanas serán determinantes para conocer si River logra concretar una venta que le permita desprenderse de uno de los futbolistas que hoy no forman parte de la consideración del cuerpo técnico.