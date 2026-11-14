Batalla campal en la Primera C: Cañuelas eliminó 6-5 por penales a Central Córdoba y terminaron a los golpes

PIÑAS ENTRE LOS JUGADORES DE CENTRAL CÓRDOBA DE ROSARIO Y CAÑUELAS EN LA C.



Cañuelas había ganado por penales en el reducido por el ascenso a la Primera B Metropolitana. pic.twitter.com/550K3aiiaZ — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 14, 2026

Un desarrollo caliente y definición desde los doce pasos

Central Córdoba

El encuentro revancha estuvo marcado por el roce constante, la pierna fuerte y escasez de situaciones claras de gol. Tras el empate 1 a 1 en el partido de ida disputado en el estadio Gabino Sosa de Rosario, ambos equipos volvieron a igualar sin abrir el marcador durante el tiempo reglamentario, lo que llevó la definición directamente a la tanda desde los doce pasos.