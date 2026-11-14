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Batalla campal en la Primera C: Cañuelas eliminó 6-5 por penales a Central Córdoba y terminaron a los golpes

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El cruce de vuelta por los cuartos de final del Reducido culminó con corridas e incidentes generalizados en el estadio Jorge Alfredo Arín tras el remate decisivo.

Central Córdoba - Cañuelas

Central Córdoba - Cañuelas

La tensión acumulada durante los noventa minutos estalló de la peor manera este sábado en el estadio Jorge Alfredo Arín, donde Cañuelas y Central Córdoba de Rosario protagonizaron una verdadera batalla campal tras la definición por penales que le otorgó la clasificación al Tambero a las semifinales del Reducido de la Primera C.

Un desarrollo caliente y definición desde los doce pasos

Central Córdoba

Central Córdoba

El encuentro revancha estuvo marcado por el roce constante, la pierna fuerte y escasez de situaciones claras de gol. Tras el empate 1 a 1 en el partido de ida disputado en el estadio Gabino Sosa de Rosario, ambos equipos volvieron a igualar sin abrir el marcador durante el tiempo reglamentario, lo que llevó la definición directamente a la tanda desde los doce pasos.

La serie se resolvió por un ajustado 6 a 5 a favor del conjunto local, luego de que el arquero Estéfano Francesconi le contuviera el remate decisivo a Aaron Quijano. Durante la ejecución se vivieron momentos de fuerte reclamo por parte de los locales, que exigían la repetición de un penal.

Corridas, piñas y escándalo en el campo de juego

Apenas el árbitro Matías Ansende marcó el final del partido y confirmó la eliminación del conjunto rosarino, la situación se desbordó por completo.

Jugadores de ambos planteles y allegados se trenzaron en empujones, corridas y agresiones físicas en pleno césped. Mientras algunos futbolistas intentaban calmar los ánimos y separar a sus compañeros, otros grupos se involucraron en el enfrentamiento directo, opacando el desenlace deportivo que depositó a Cañuelas en la siguiente instancia en su lucha por volver a la Primera B Metropolitana.

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