Batalla campal en la Primera C: Cañuelas eliminó 6-5 por penales a Central Córdoba y terminaron a los golpes
El cruce de vuelta por los cuartos de final del Reducido culminó con corridas e incidentes generalizados en el estadio Jorge Alfredo Arín tras el remate decisivo.
La tensión acumulada durante los noventa minutos estalló de la peor manera este sábado en el estadio Jorge Alfredo Arín, donde Cañuelas y Central Córdoba de Rosario protagonizaron una verdadera batalla campal tras la definición por penales que le otorgó la clasificación al Tambero a las semifinales del Reducido de la Primera C.
Un desarrollo caliente y definición desde los doce pasos
El encuentro revancha estuvo marcado por el roce constante, la pierna fuerte y escasez de situaciones claras de gol. Tras el empate 1 a 1 en el partido de ida disputado en el estadio Gabino Sosa de Rosario, ambos equipos volvieron a igualar sin abrir el marcador durante el tiempo reglamentario, lo que llevó la definición directamente a la tanda desde los doce pasos.
La serie se resolvió por un ajustado 6 a 5 a favor del conjunto local, luego de que el arquero Estéfano Francesconi le contuviera el remate decisivo a Aaron Quijano. Durante la ejecución se vivieron momentos de fuerte reclamo por parte de los locales, que exigían la repetición de un penal.
Corridas, piñas y escándalo en el campo de juego
Apenas el árbitro Matías Ansende marcó el final del partido y confirmó la eliminación del conjunto rosarino, la situación se desbordó por completo.
Jugadores de ambos planteles y allegados se trenzaron en empujones, corridas y agresiones físicas en pleno césped. Mientras algunos futbolistas intentaban calmar los ánimos y separar a sus compañeros, otros grupos se involucraron en el enfrentamiento directo, opacando el desenlace deportivo que depositó a Cañuelas en la siguiente instancia en su lucha por volver a la Primera B Metropolitana.
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