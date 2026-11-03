El guiño de Lionel Scaloni a Boca con la lista de convocados de la Selección Argentina
La Selección no citó a ningún futbolista xeneize y Leonel Flores podrá preparar la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield, en plena definición de varios frentes.
Lionel Scaloni dejó afuera de la convocatoria de la Selección Argentina a todos los jugadores de Boca y le hizo un gesto en un momento clave de la temporada. En la lista de 28 para los amistosos ante Uruguay y Costa Rica no figura ningún futbolista del club. Leonel Flores, que había estado en la nómina anterior, y Leandro Paredes (todavía tiene que cumplir la suspensión) quedarán disponibles al 100% para preparar la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield.
La ausencia de jugadores xeneizes fue leída como una muestra de sentido común del entrenador, sobre todo por el calendario que tiene el club por delante. Los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena juegan la semifinal ante el Taladro el 14 de noviembre, un día después del partido de la Selección con Uruguay y entre los dos amistosos.
Esa superposición ya se había señalado como una dificultad para convocar a los juveniles, que habrían tenido que dejar al plantel en plena preparación del cruce. A eso se suma la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, el 21 de noviembre en Barranquilla, otro compromiso que ya se había mencionado como razón para no sumar futbolistas de Boca a la lista.
El guiño de Lionel Scaloni a Boca con la lista de convocados de la Selección Argentina
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El Xeneize llega a esta etapa después de ganarle 1-0 a River en el Superclásico y con la Copa Argentina y la final continental en el horizonte. Mientras la Selección Argentina empieza a trabajar el 9 de noviembre, Boca tendrá a Leonel Flores sin interrupciones para preparar la semifinal de la competencia. Con la definición de la Copa Argentina y la final de la Sudamericana separadas por apenas una semana, cada jugador disponible suma mucho para el armado.
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