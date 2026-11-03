El guiño de Lionel Scaloni a Boca con la lista de convocados de la Selección Argentina

Lionel Scaloni dejó afuera de la convocatoria de la Selección Argentina a todos los jugadores de Boca y le hizo un gesto en un momento clave de la temporada. En la lista de 28 para los amistosos ante Uruguay y Costa Rica no figura ningún futbolista del club. Leonel Flores, que había estado en la nómina anterior, y Leandro Paredes (todavía tiene que cumplir la suspensión) quedarán disponibles al 100% para preparar la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield.