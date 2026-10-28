La decisión de Scaloni que le dio un alivio a Arruabarrena antes del Superclásico Boca-River

Milton Delgado y Leonel Flores, dos jóvenes con proyección

Delgado, de 21 años, se destacó en las divisiones juveniles del seleccionado. Participó del Sudamericano Sub 20 de Venezuela 2025 y formó parte del equipo que alcanzó el subcampeonato en el Mundial de Chile de ese año. En esa competencia recibió el Balón de Bronce, reconocimiento que lo ubicó entre los futbolistas más destacados del certamen.

Flores, por su parte, tiene 19 años y experimentó un crecimiento importante durante 2026. Después de pasar por los seleccionados juveniles, recibió una oportunidad en el equipo mayor de Scaloni y debutó frente a Bolivia en septiembre. También sumó minutos ante Burkina Faso y Benín.

La decisión de no convocarlos les permitirá continuar con su desarrollo y mantenerse disponibles para el cuerpo técnico durante las próximas semanas.

Los partidos decisivos que tendrá Boca por delante

El Superclásico ante River será uno de los compromisos más esperados, pero no el único desafío que afrontará el Xeneize. El equipo también buscará cerrar de la mejor manera la fase regular del Torneo Clausura y mantenerse en carrera por la Tabla Anual 2026.

Además, jugará las semifinales de la Copa Argentina ante Banfield, el sábado 14 de noviembre en Mendoza, y disputará la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro, el sábado 21 de noviembre en Barranquilla.

La disponibilidad de Delgado y Flores representa una alternativa más para Arruabarrena en un momento clave del calendario. Mientras tanto, en el club de la Ribera todavía no tienen confirmaciones sobre posibles convocatorias de sus futbolistas extranjeros para las selecciones nacionales.